Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦБ РФ ГУБиЗИ Главное управление безопасности и защиты информация Банк России
СОБЫТИЯ
Публикаций - 54, упоминаний - 57
ЦБ РФ ГУБиЗИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сычев Артем 80 29
|Контемиров Юрий 32 19
|Мусич Роман 28 19
|Курбатов Владимир 35 19
|Лысенко Юрий 33 18
|Демидов Сергей 130 18
|Нуйкин Андрей 51 18
|Палей Лев 58 18
|Горбатько Александр 105 18
|Калинкин Алексей 16 16
|Цыганов Вячеслав 79 16
|Борисов Илья 27 16
|Суровец Дмитрий 115 15
|Остапенко Григорий 28 15
|Гущин Александр 17 15
|Трояновский Владимир 63 15
|Дилбарян Павел 26 14
|Путин Сергей 73 13
|Соколов Алексей 137 13
|Варназов Лев 10 9
|Чулков Олег 11 9
|Скородумов Анатолий 65 7
|Курило Андрей 39 7
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Яковлев Сергей 47 6
|Шевченко Александр 13 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Ильин Алексей 25 5
|Журавлёв Владимир 10 4
|Мельников Максим 40 4
|Ермаков Дмитрий 28 4
|Воробьев Артем 26 4
|Севостьянов Александр 16 4
|Маслов Олег 12 4
|Лунтовский Георгий 8 4
|Сачков Илья 126 3
|Волков Дмитрий 69 3
|Гадарь Дмитрий 29 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.