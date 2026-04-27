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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦБ РФ ГУБиЗИ Главное управление безопасности и защиты информация Банк России

ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России

СОБЫТИЯ


27.04.2026 «Спикател» начинает обмен данными об инцидентах с ФинЦЕРТ Банка России 1
17.12.2025 Security Vision объединяет усилия с НКЦКИ, ФСТЭК и ФинЦЕРТ в борьбе с киберугрозами 1
22.11.2024 R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков 1
04.07.2023 Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY! 1
15.11.2022 Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
22.05.2018 МТС и Банк России будут совместно противодействовать компьютерным атакам 2
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
24.05.2017 «РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 1
17.03.2017 В Европе произошла массовая кража данных российских банковских карт 1
14.02.2017 В России хакеры за год украли 1 млрд с карт граждан и 1,5 млрд со счетов юрлиц 2
20.07.2016 Центробанк: За полгода хакеры украли из российских банков больше миллиарда 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
08.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят тренды и новые возможности в области информационной безопасности 1
30.06.2015 В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы 1
04.07.2014 В Центробанке РФ назначен зампред — куратор ИТ 1
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 1
15.01.2014 30 января в Москве начнет работу «Инфофорум-2014» 1
16.10.2013 ЦБ раскрыл подробности DDoS-атаки на ведущие банки России 1
09.10.2013 В ЦБ РФ утверждены ИТ-руководители 1

Публикаций - 54, упоминаний - 57

ЦБ РФ ГУБиЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 141 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1880 11
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Код Безопасности 829 5
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 990 5
Cisco Systems 5387 4
InfoWatch - Инфовотч 1210 4
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 3
Крок - Croc 1972 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 200 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
F-Secure 216 2
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 90 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 259 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 2
QRate - КуРэйт 37 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
headtechnology - хедтекнолоджи 12 2
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 2
Кристалл НПФ - Научно-производственная фирма 3 2
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 2
Инфорион 9 2
Dr.Web - Доктор Веб 1297 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 727 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 341 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2161 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 143 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 630 1
Diasoft - Диасофт 1194 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 162 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1573 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 18
НСПК - Национальная система платежных карт 965 17
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 63 17
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 15
Донстрой - Дон-Строй Инвест 49 9
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
РСХБ Страхование жизни 16 6
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 4
Bayer AG - Байер 86 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 3
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 3
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 3
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 3
Газпром ПАО 1499 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 3
NanduQ - Qiwi 1014 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Северсталь ПАО - Severstal 644 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Аэроклуб 28 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 2
Альфа-Банк 1997 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 1
Абсолют Банк 251 1
Транснефть 338 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5824 49
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2107 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5934 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 286 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 6
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3742 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6747 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5013 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1574 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2930 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 155 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 201 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 49 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
CSA - Cloud Security Alliance 15 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36483 49
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5449 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9841 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24999 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27349 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14555 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13937 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24661 13
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  899 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55388 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10428 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5936 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13778 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7874 11
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 296 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18521 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26753 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13245 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23368 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8036 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7708 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 51 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3313 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6778 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34261 5
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 430 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3924 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5597 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6797 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1011 4
Стандартизация - Standardization 2373 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 3
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 373 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 731 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 1012 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6417 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1267 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 462 3
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 59 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5962 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 4
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 52 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 44 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 786 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 67 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
Pokemon Go 82 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center - Security Vision SIEM 18 1
Sony Playstation Network - PSN 205 1
BSC Msc 4 1
Dr.Web Office Shield 17 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 22 1
Google YouTube - Видеохостинг 3027 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 1
Microsoft Office 4270 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 1
Сычев Артем 80 29
Контемиров Юрий 32 19
Мусич Роман 28 19
Курбатов Владимир 35 19
Лысенко Юрий 33 18
Демидов Сергей 130 18
Нуйкин Андрей 51 18
Палей Лев 58 18
Горбатько Александр 105 18
Калинкин Алексей 16 16
Цыганов Вячеслав 79 16
Борисов Илья 27 16
Суровец Дмитрий 115 15
Остапенко Григорий 28 15
Гущин Александр 17 15
Трояновский Владимир 63 15
Дилбарян Павел 26 14
Путин Сергей 73 13
Соколов Алексей 137 13
Варназов Лев 10 9
Чулков Олег 11 9
Скородумов Анатолий 65 7
Курило Андрей 39 7
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Яковлев Сергей 47 6
Шевченко Александр 13 6
Ромашов Андрей 6 6
Чемериский Максим 6 6
Ильин Алексей 25 5
Журавлёв Владимир 10 4
Мельников Максим 40 4
Ермаков Дмитрий 28 4
Воробьев Артем 26 4
Севостьянов Александр 16 4
Маслов Олег 12 4
Лунтовский Георгий 8 4
Сачков Илья 126 3
Волков Дмитрий 69 3
Гадарь Дмитрий 29 3
Россия - РФ - Российская федерация 169770 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48382 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1446 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55247 3
Европа 25070 3
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1540 2
Европа Восточная 3141 2
Россия - ЦФО - Курская область 791 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1864 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 691 1
Болгария - Республика 803 1
Румыния 760 1
Европа Западная 1499 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 342 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 90 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4256 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3182 1
Сингапур - Республика 1975 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 1
США - Нью-Йорк 3201 1
Венгрия 858 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1541 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54502 42
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 19
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 597 9
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8024 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12514 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27862 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5880 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10656 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 99 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media - CSI - Computer Security Institute 43 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 26
Gartner - Гартнер 3684 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 271 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 4
Frost & Sullivan 208 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
IBM Tech Trends Survey 3 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 34 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 36 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 24
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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