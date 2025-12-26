Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188219
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81339
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Федеральный закон 16-ФЗ О транспортной безопасности


СОБЫТИЯ


26.12.2025 «Гравитон» и «Интегра-С» реализовали проект видеонаблюдения на автодорогах общего пользования для ГК «Автодор» 1
10.10.2025 «Росатом» оснастил нижегородские мосты интеллектуальной системой безопасности 1
14.07.2025 ИИ не даст посетителям аэропортов забрести в опасные зоны 1
10.02.2025 «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт 1
23.01.2025 TFortis увеличил бюджет мощности PoE+ в 1,5 раза 1
22.03.2024 Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь 1
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 1
27.07.2023 Пассажиров РЖД станут опознавать по лицу. На поездах дальнего следования вводится идентификация по биометрии 1
16.09.2020 Группа ЦРТ разработала комплексное решение для обеспечения транспортной безопасности 1
25.06.2019 Виктор Парахин -

Цифровым платформам в транспортной отрасли не хватает единых стандартов

 2
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 2
12.12.2013 Андрей Черемных - Создание аэрополисов является значительным рычагом экономического развития 2
26.06.2012 «Кабест» оценил уязвимость воздушных ворот Хабаровска 2
04.08.2011 «Кабест» позаботится о безопасности аэропортов и воздушных судов 2
15.11.2010 ИТ позволят железнодорожному транспорту пережить "эпоху перемен" 2
28.05.2009 Обеспечение информационной безопасности бизнеса и госструктур 2
06.03.2009 Конференция CNews: ИБ в бизнесе и госструктурах 2

Публикаций - 18, упоминаний - 26

Федеральный закон 16-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 46 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Ovision - Овижн 50 1
Zorgtech 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Broadcom - VMware 2500 1
ZTE Corporation 774 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Микротест 280 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Ниеншанц 122 1
Цифровые активы 149 1
Huawei Technologies 404 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
Пульсар Телеком КБ 1 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 1
Специальные технологии 68 1
Астерос Лабс 26 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Yandex - Яндекс 8509 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1517 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 329 1
АРМО ГК 174 1
NtechLab - НтехЛаб 165 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 120 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
UPS 211 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 91 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 26 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 17 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
ГосИнформСистемы 155 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
ЛДПР 110 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2060 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  738 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13003 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2116 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 883 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 392 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 2
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2889 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 392 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 2
Fort Telecom - TFortis 16 2
FreePik 1460 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
СоцИнформТех - АСП АС - Адресная социальная помощь 10 1
Apple iPad 3942 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 521 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 13 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 73 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 123 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
ЦРТ Визирь 30 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
Черемных Андрей 30 2
Паламарчук Алексей 51 1
Жарский Илья 3 1
Шолохов Василий 1 1
Дядечкин Алексей 1 1
Ченосова Елена 1 1
Орловский Виктор 398 1
Гольцов Александр 82 1
Воронин Владимир 12 1
Серова Елена 320 1
Парахин Виктор 10 1
Демидов Михаил 133 1
Якунин Владимир 24 1
Илларионов Алексей 14 1
Савченко Дмитрий 2 1
Вишняков Валерий 3 1
Клименко Владимир 5 1
Вохмянин Вадим 1 1
Немкин Антон 48 1
Шадаев Максут 1153 1
Хрулев Андрей 14 1
Свинцов Андрей 50 1
Козлов Михаил 175 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 663 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2677 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2970 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 1
Украина 7801 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 894 1
Беларусь - Минск 675 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 993 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 83 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 1
Швейцария - Женева 327 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 1
Земля - планета Солнечной системы 10668 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 667 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 2
Минприроды РФ - Государственный водный реестр 6 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6258 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 228 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
ТВ-Новости АНО 7 1
Известия ИД 711 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730677.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще