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Пассажиров РЖД станут опознавать по лицу. На поездах дальнего следования вводится идентификация по биометрии

Классическую проверку паспортов пассажиров поездов дальнего следования при посадке могут дополнить идентификацией по лицу. Проект внедрения Единой биометрической системы в алгоритмы работы РЖД уже начался, пилотный запуск назначен на I квартал 2024 г. Эксперты полагают, что повсеместное внедрение биометрии будет сопряжено с множеством трудностей, как технических, так и бюрократических. Плюс ко всему, далеко не все россияне сдали свою биометрию, а с лета 2023 г. у тех, кто сделал это, есть возможность потребовать удаления своих данных из ЕБС.

Лицо и голос – вот мои документы

РЖД перейдет к использованию биометрических данных для идентификации пассажиров, пишет «Коммерсант». Их будут опознавать по лицам при помощи высоких технологий – больше не потребуется показывать проводнику свой паспорт в качестве подтверждения личности.

На начальном этапе все будет реализовано в форме эксперимента, который, как ожидается, начнется в I квартале 2024 г. (1 января – 31 марта). Проект будет реализован силами РЖД, Минтранса и Центра биометрических технологий (ЦБТ), нынешнего оператора Единой биометрической системы (ЕБС). Как сообщал CNews, он появился в октябре 2022 г.

Биометрия будет применяться для идентификации пассажиров поездов дальнего следования. Представители подтвердили изданию, что работа в этом направлении в настоящее время ведется – идет подготовка к запуску эксперимента. В РЖД немного другое видение происходящего – в компании рассказали изданию, что «вопрос использования биометрических сервисов пока изучается».

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Фото: РЖД
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Классические способы идентификации личности пассажира останутся, то есть биометрия не вытеснит проверку паспортов проводниками.

На благо пассажиров

По оценке представителей Минцифры, нововведение значительно упростит процесс проверки билетов и сверки личности. Они заявили «Коммерсанту», что новый способ идентификации очень пригодится тем, кто забыл дома паспорт – раньше отсутствие при себе этого документа лишало гражданина возможности сесть на поезд, что влекло за собой различные не самые приятные последствия. В министерстве добавили также, что идентификация пассажира по биометрии «повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта».

К биометрическим данным в современном мире относятся отпечатки пальцев, слепки лица, образцы голоса а также сканы радужки глаза. На протяжении нескольких лет биометрию в России собирали многочисленные компании из самых разных сфер, в том числе и банки. В декабре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что свою биометрию в том или ином виде сдали около 70 млн россиян.

Как сообщал CNews, с лета 2023 г. каждый гражданин страны имеет право потребовать удаления своей биометрии из ЕБС. Сделать это можно путем подачи заявления в ближайшем МФЦ.

На бумаге всегда все просто

Реализации плана по внедрению ЕБС в систему проверки личности пассажиров РЖД может помешать объективная реальность, считают опрошенные изданием эксперты. Так, генеральный директор и владелец компании – разработчика систем распознавания лиц Ovision Михаил Козлов уверен, что для этого потребуются внушительные финансовые вливания.

По его мнению, чтобы проект заработал в масштабах всей пассажирской сети РЖД, необходимо дооснащение вагонов поездов планшетными компьютерами, а также камерами, имеющими «достаточные характеристики для распознавания лиц».

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Фото: РЖД
Классический процесс посадки на поезд РЖД. Проверка билетов осуществляется в ручном режиме
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В дополнение к «железу» потребуется и программное обеспечение. Михаил Козлов подчеркнул, что розничная цена всего лишь одного такого комплекта достигает 100 тыс. руб., с учетом монтажа и наладки. «Но в случае реализации крупных проектов, предполагающих оснащение большого числа вагонов, цена может быть снижена вдвое», – добавил он.

Впрочем, РЖД может и не закупать все это оборудование. Михаил Козлов полагает, что мобильные терминалы, которые уже есть у проводников, при наличии камеры с высоким разрешением вполне могут использоваться для распознавания лиц.

Закон не обойти

Собеседник «Коммерсанта», осведомленный о ходе реализации проекта, заявил, что внедрение ЕБС в систему идентификации пассажиров РЖД – очень трудоемкий процесс, требующий решения немалого количества «сложных вопросов». Это в первую очередь действующие в России нормы и правила – по его словам, потребуется корректировка закона о транспортной безопасности.

Технические сложности, считает он, тоже потребуется решить – например, потребуется оснастить высокоскоростным и стабильным доступом в интернет отдаленные станции. «Также есть проблема провожающих граждан, которые традиционно заходят на вокзалы и в вагоны, а следовательно, необходимо создание некой "чистой зоны", куда будут допущены только пассажиры, что проблематично», заключил он.

Георгий Дорофеев

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