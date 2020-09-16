Группа ЦРТ разработала комплексное решение для обеспечения транспортной безопасности

Группа компаний ЦРТ разработала комплексное решение для обеспечения транспортной безопасности: система видеоидентификации «Визирь» осуществляет видеозапись, распознавание и поиск по лицу в большом потоке людей в режиме реального времени, система аудиозаписи «Незабудка» ведет качественную аудиозапись переговоров и акустической обстановки, а система речевой аналитики обрабатывает диалоги.

В России вопросы транспортной безопасности регулируются Федеральным законом «О транспортной безопасности», Постановлением Правительства РФ №969, а также принятыми в 2017-2018 гг. серией Постановлений Правительства РФ об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности для различных видов транспорта. Утвержденная система мер включает в себя систему аудиозаписи, а также обнаружение и идентификацию физических лиц на основании данных видеонаблюдения — видеоидентификацию.

Система видеоидентификации «Визирь» используется для обеспечения безопасности и комфорта более чем в 25 транспортных объектах по всей стране, первой в России получила ключевой сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №969, интегрирована с целым рядом сертифицированных систем обзорного видеонаблюдения. Комплекс для записи переговоров «Незабудка» также показал впечатляющие результаты по качеству автоматического распознавания речи в микрофонном канале даже в экстремально шумных условиях. Усиление этих решений речевой аналитикой позволит анализировать диалоги контролеров, переговоры водителя и диспетчера, охраны; проводить полный анализ записей на предмет безопасности: упоминание запрещенных веществ, террористических угроз, разглашение конфиденциальной информации и др. Благодаря переводу диалогов в текст и анализу текста сотнями алгоритмов, позволит выявлять нарушения и оперативно на них реагировать, выявлять диалоги, требующие дополнительной проверки. Совокупность таких решений в разы повысит безопасность в транспортной среде и оптимизирует ресурсы.

«Транспортная инфраструктура — неотъемлемая часть современного мира, требует не отдельных разрозненных компонентов, а единой системы, которая решает комплексные задачи, создает "единый центр управления" для обеспечения безопасности. Усиление системы видеоидентификации и комплекса для записи переговоров речевой аналитикой позволит не только полностью удовлетворить требования законодательства, но и оптимизировать расходы, приобретая качественное, комплексное решение», — сказал Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.