Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Группа ЦРТ разработала комплексное решение для обеспечения транспортной безопасности

ПО Софт

Группа компаний ЦРТ разработала комплексное решение для обеспечения транспортной безопасности: система видеоидентификации «Визирь» осуществляет видеозапись, распознавание и поиск по лицу в большом потоке людей в режиме реального времени, система аудиозаписи «Незабудка» ведет качественную аудиозапись переговоров и акустической обстановки, а система речевой аналитики обрабатывает диалоги.

В России вопросы транспортной безопасности регулируются Федеральным законом «О транспортной безопасности», Постановлением Правительства РФ №969, а также принятыми в 2017-2018 гг. серией Постановлений Правительства РФ об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности для различных видов транспорта. Утвержденная система мер включает в себя систему аудиозаписи, а также обнаружение и идентификацию физических лиц на основании данных видеонаблюдения — видеоидентификацию.

Система видеоидентификации «Визирь» используется для обеспечения безопасности и комфорта более чем в 25 транспортных объектах по всей стране, первой в России получила ключевой сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №969, интегрирована с целым рядом сертифицированных систем обзорного видеонаблюдения. Комплекс для записи переговоров «Незабудка» также показал впечатляющие результаты по качеству автоматического распознавания речи в микрофонном канале даже в экстремально шумных условиях. Усиление этих решений речевой аналитикой позволит анализировать диалоги контролеров, переговоры водителя и диспетчера, охраны; проводить полный анализ записей на предмет безопасности: упоминание запрещенных веществ, террористических угроз, разглашение конфиденциальной информации и др. Благодаря переводу диалогов в текст и анализу текста сотнями алгоритмов, позволит выявлять нарушения и оперативно на них реагировать, выявлять диалоги, требующие дополнительной проверки. Совокупность таких решений в разы повысит безопасность в транспортной среде и оптимизирует ресурсы.

«Транспортная инфраструктура — неотъемлемая часть современного мира, требует не отдельных разрозненных компонентов, а единой системы, которая решает комплексные задачи, создает "единый центр управления" для обеспечения безопасности. Усиление системы видеоидентификации и комплекса для записи переговоров речевой аналитикой позволит не только полностью удовлетворить требования законодательства, но и оптимизировать расходы, приобретая качественное, комплексное решение», — сказал Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.

Другие материалы рубрики

«Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки

Google готовит новую фирменную ОС с кодовым названием LaCrOs

Из Windows 10 уберут старый и популярный инструмент

Вышла ОС Android 11. Что в ней нового?

Windows 10 прекратит «убивать» SSD

Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android

Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"