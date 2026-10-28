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Росреестр ФКП ФГБУ ЕЭКО ФГИС Единая электронная картографическая основа
Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) – является систематизированной совокупностью пространственных данных о всей территории Российской Федерации, создается в виде цифровых топографических карт (планов) и цифровых ортофотопланов (ЦОФП) различных масштабов.
Требования к составу сведений ЕЭКО и требования к периодичности их обновления, утверждены приказом Росреестра от 05.04.2022 № П/0122.
Покрытие территории России обеспечивается масштабами от 1:2 500 000 до 1:50 000, масштабом 1:25 000 – территория страны с высокой плотностью населения, масштабами 1:10 000 и 1:2 000 – значительные территории населенных пунктов и агломераций.
На основании Устава Публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2022 № 1359 «О публично-правовой компании «Роскадастр», полномочия по обеспечению создания и обновления единой электронной картографической основы осуществляет ППК «Роскадастр».
Порядок и способы предоставления заинтересованным лицам сведений ЕЭКО, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 1370.
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