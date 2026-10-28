Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Росреестр ФКП ФГБУ ЕЭКО ФГИС Единая электронная картографическая основа

Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) – является систематизированной совокупностью пространственных данных о всей территории Российской Федерации, создается в виде цифровых топографических карт (планов) и цифровых ортофотопланов (ЦОФП) различных масштабов.

Требования к составу сведений ЕЭКО и требования к периодичности их обновления, утверждены приказом Росреестра от 05.04.2022 № П/0122.

Покрытие территории России обеспечивается масштабами от 1:2 500 000 до 1:50 000, масштабом 1:25 000 – территория страны с высокой плотностью населения, масштабами 1:10 000 и 1:2 000 – значительные территории населенных пунктов и агломераций.

На основании Устава Публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2022 № 1359 «О публично-правовой компании «Роскадастр», полномочия по обеспечению создания и обновления единой электронной картографической основы осуществляет ППК «Роскадастр».

Порядок и способы предоставления заинтересованным лицам сведений ЕЭКО, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 1370.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 Олег Скуфинский представил в Госдуме параметры финансирования госпрограммы «Национальная система пространственных данных» 1
25.11.2025 Росреестр разработал законопроект о запрете на создание сайтов-двойников картографических сервисов 2
24.04.2025 Росреестр запустил мобильное приложение для граждан и профессиональных участников рынка недвижимости 1
15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти 2
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 4
22.02.2024 Как государство сэкономит 100 млрд рублей на ИКТ-инфраструктуре 2
25.11.2022 Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок 1
05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 3
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 4
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
17.01.2022 Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре 2
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 4
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
05.02.2020 Росреестр предложил сформировать экспертную группу по развитию геоинформационных технологий и пространственных данных 2
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 2
25.12.2018 Росреестр начал создание Единой электронной картографической основы c Дальнего Востока 2
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли 4
05.07.2018 На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги? 2
02.04.2018 «Цифровой экономике» выделили первые 3 млрд на сети 5G и обособление Рунета 2
30.06.2017 Путина просят создать ИТ-систему слежки за мобильными объектами на объемной карте Земли 1
12.05.2017 Цифровая экономика России: Чиновникам дадут интернет 1 Гбит/с, учителям и врачам - 100 Мбит/с 1
10.02.2017 В России создан федеральный фонд пространственных данных 1
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
17.12.2009 У Москвы появился официальный электронный атлас 1

Публикаций - 27, упоминаний - 50

Росреестр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11091 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 4
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 3
ГЛОНАСС АО 288 3
МегаФон 11050 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 2
Гранит-Центр НПП 47 1
Сидиком Навигация 24 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 57 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 16 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 57 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Softline - Софтлайн 3830 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Крок - Croc 1972 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 1
ОТР ГК - ОТР 2000 231 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 118 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 142 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 296 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 600 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 7
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 31 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 393 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 792 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 151 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 189 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 224 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 3
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ГосИнформСистемы 166 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 22
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 15
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10321 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 9
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 7
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1238 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5039 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1926 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1471 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1678 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1178 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 5
Электронный документ - Electronic document 1601 4
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7659 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 11
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 360 10
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 331 9
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 211 6
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 5
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 5
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 39 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 566 5
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 5
Минтруд РФ - Работа в России - портал вакансий - единая федеральная информационная платформа 128 4
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 26 4
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 50 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 3
Microsoft Windows 2000 8675 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 141 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 77 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1120 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 138 3
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 114 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 70 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 444 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 156 2
Путин Владимир 3485 6
Лейпи Игорь 14 1
Кузнецова Марина 6 1
Малахов Александр 20 1
Бурин Андрей 17 1
Пирогов Андрей 2 1
Медведев Дмитрий 1667 1
Шкуров Федор 1 1
Лужков Юрий 113 1
Фадеев Михаил 57 1
Зюзин Дмитрий 1 1
Буянов Александр 3 1
Артанова Елена 2 1
Акимов Максим 192 1
Мишустин Михаил 804 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Шилов Сергей 102 1
Смирнов Максим 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 25
Земля - планета Солнечной системы 10930 16
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 490 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3255 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 392 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 87 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
Россия - УФО - Свердловская область 2026 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 934 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - ПФО - Самарская область 1632 2
Евразия - Евразийский континент 647 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1128 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 936 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 844 2
Россия - УФО - Челябинская область 1539 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1724 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1089 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 667 2
Мировой океан - World Ocean 532 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1831 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 184 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1730 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 703 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1538 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2118 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1317 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2357 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2355 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3038 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 9
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 128 8
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2191 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 727 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 140 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 812 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 3
Паспорт - Паспортные данные 2901 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 3
Минприроды РФ - Государственный водный реестр 6 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3243 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 254 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 2
Госрасходы - портал 70 1
Автокод (портал) 41 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1305 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 71 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще