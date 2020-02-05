Росреестр предложил сформировать экспертную группу по развитию геоинформационных технологий и пространственных данных

Росреестр предложил признать пространственные данные и геоинформационные технологии сквозными цифровыми технологиями. Об этом сообщил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров на круглом столе «Развитие пространственных данных в цифровых государственных платформах», организованном Аналитическим центром.

В Федеральной службе рассказали, почему пространственным данным нужно дать статус сквозных цифровых технологий, о целях и задачах цифровой платформы пространственных данных, а также предложили сформировать на базе Аналитического центра постоянно действующую экспертную группу по вопросам развития сферы пространственных данных.

Шкуров объяснил, что вопрос о включении пространственных данных в перечень сквозных цифровых технологий актуален, поскольку они обладают всеми свойствами, которыми должна обладать технология. Это подтверждено в рамках научной работы «Пространственные данные: потребности экономики в условиях цифровизации», выполненной НИУ «Высшая школа экономики.

«Включение этой технологии позволит поддержать технологические компании, содействовать исполнению поручений Президента Российской Федерации об импортозамещении геоинформационных технологий в органах власти, увеличению российского экспорта, росту инвестиций в стратегические задачи развития экономики, позволит планомерно и гармонично внедрять данные технологии в решение задач органов власти», — отметил Шкуров.

Шкуров напомнил, что Росреестр системно занимается развитием сферы пространственных данных, работая над созданием двух государственных геоинформационных систем — ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД, которые впоследствии позволят создать цифровую геоплатформу пространственных данных — базовую платформу для всех организаций, работающих в данной области и использующих пространственные данные в своей деятельности. Создание ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Платформа — это экосистема, которая будет содержать базовые пространственные данные на территории России, а также сведения обо всех пространственных данных, созданных в Российской Федерации государством. Ее создание предполагает новый уровень развития сервисов и услуг для государства, граждан и бизнеса.

Шкуров пояснил, что с помощью платформы пространственных данных можно будет, например, облегчить планирование бюджета переписи населения или зарегистрировать себе бесплатный гектар на Дальнем Востоке. «Без картографической информации, то есть без пространственных данных невозможно сформировать бюджет переписи, потому что важно оптимизировать передвижение каждого переписчика. Граждане, глядя на наглядную карту, могут выбирать себе участок для регистрации в разрешенных для этого областях Дальневосточного федерального округа. Это только два примера, потенциально может быть тысячи, мы видим этот тренд», — сказал он.

Представитель Росреестра добавил, что цель создания цифровой геоплатформы — вывести государственную платформу на уровень, который позволит легко встраивать ее в любые создаваемые государством и бизнесом системы, позволит так же легко, как с использованием сервисов «Яндекс.карты», «2ГИС», Mapsme, получать пространственные данные для использования и построения новых кейсов абсолютно во всех отраслях экономики.

Андрей Пирогов, эксперт рынка пространственных данных, являющийся инициатором общественных обсуждений и технологических инициатив, отметил: «Немногим известно, что популярнейший государственный сервис для открытия малого бизнеса — "Навигатор МСП" — является крупнейшим потребителем пространственных данных. С их использованием предприниматели выбирают, где выгоднее открыть различный по специфике бизнес. Без геоинформационных технологий и пространственных данных такие сервисы работать не могут. Необходимо признать, что это сквозная технология для многих отраслей».

Цифровую платформу пространственных данных свяжут с Национальной системой управления данных (НСУД) на организационном, методологическом, нормативном уровнях.

«Национальная система обеспечивает связность данных между ее участниками, то есть их данные мы признаем эталонными и включаем в НСУД. Так произойдет и с цифровой платформой пространственных данных. При работе с этой платформой мы определим, где начинаются признаки эталонных данных в сфере пространственных данных», — отметил начальник Управления методологического сопровождения работы данными Аналитического центра Александр Малахов.

Он добавил, что дополнительно будут определены требования, предъявляемые к пространственным данным, и их внесут в Единые требования по управлению государственными данными, которые Аналитический центр как центр компетенций НСУД ранее разработал.

Федор Шкуров в ходе круглого стола также выступил с предложением сформировать на базе Аналитического центра экспертную группу по развитию пространственных данных и геоинформационных технологий. Он пояснил, что для планомерного развития данной повестки в контексте поставленных главой государства задач нужны регулярные экспертные встречи, обсуждение инновационных идей и проектов российских технологических компаний, квалифицированный диалог о развитии нормативного регулирования и будущих государственных инициатив.

«Мы определяемся с составом и формой организации такой группы вместе с Аналитическим центром при активном участии инфраструктурных центров Национальной технологической инициативы», — сказал представитель Росреестра.

«Мы предлагаем синхронизировать деятельность по развитию сферы пространственных данных с работой над НСУД. Мы являемся центром компетенций НСУД, а также центром компетенций по цифровому государственному управлению», — сказал Малахов.