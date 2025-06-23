ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|23.06.2025
|
Абитуриенты подали на «Госуслугах» уже в 2 раза больше заявлений в вузы, чем в прошлом году
Приёмная кампания стартовала 20 июня. К 16:00 мск 23 июня с помощью сервиса «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты подали уже свыше 160 тыс. заявлений. Это в 2 раза больш
|20.06.2024
|
Поступление в вуз онлайн: в 2024 году уже в три раза больше заявлений
на 13:00 мск 20 июня 2024 г. Это в три раза больше, чем за тот же период в 2023 г. В колледжи за это же время подали почти 4,5 тыс. заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Сервисом «Поступление в вуз онлайн» первым воспользовался выпускник 2022 г. из Москвы. Он подал заявление в Российский университет транспорта в 00:05 мск. Заявление в колледж раньше всех подала девятикла
|11.06.2024
|
Поступай в вуз онлайн: новые возможности сервиса на «Госуслугах»
Документы можно подать в более чем 1 тыс. государственных и частных вузов и их филиалов. В 2023 г. этой возможностью воспользовались 577 тыс. абитуриентов. Они подали более 2,3 млн заявлений. Сервис «Поступление в вуз онлайн» разработан и развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
|05.10.2023
|
Как оцифровать поступление в вуз?
всех работать в стрессовых условиях дистанционного приема, а потом и запуск сервиса «Поступление в вуз онлайн» (также известного как «Суперсервис») портала «Госуслуг» «задал всем жару». CNews:
|31.07.2023
|
Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов
Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» уже воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов, которые подали бол
|24.08.2022
|
Почти 100 тыс. заявлений подано через «Госуслуги» при дополнительном наборе в вузы
завершается прием документов на обучение в рамках дополнительного набора в вузы. Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» подано уже 100 тыс. таких заявлений от 37 тыс. абитуриентов. Об это
|08.08.2022
|
Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
я на официальной площадке в едином контактном центре поддержки в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», реализованного Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком
|04.08.2022
|
336 тыс. абитуриентов воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»
0 раз по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Благодаря суперсервису «Поступление в вуз онлайн» дистанционной подачей заявлений в вузы воспользовались 336 тыс. буд
|13.07.2022
|
Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
В рамках реализации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», запущенного в 2020 г. Минцифры России на Едином портале государственных услуг, в этом году впервые заработал единый контактный центр поддержки. Исполнителем работ выс
|02.11.2020
|
Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг
Сервис, который облегчает порядок поступления Подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» теперь смогут все государственные российские вузы. Это даст возможн
|02.11.2020
|
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все российские вузы
Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высше
|02.09.2020
|
Подведены итоги работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
о развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» возможностью подать документы через Единый портал государственных и
|23.06.2020
|
На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн»
Суперсервис для абитуриентов В России заработал новый суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью российские абитуриенты могут подать все документы, необходимые для
|21.11.2019
|
Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности
прототипов — это были сервисы «Рождение ребенка», «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство». В конце авгу
|13.09.2019
|
Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн»
Бизнес предложил рекомендации по доработке комплексов госуслуг «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн». Рассмотрение проектов суперсервисов прошло 10 сентября на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика». Суперсерви
