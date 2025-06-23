Разделы

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Поступление в ВУЗ онлайн Цифровые документы об образовании онлайн

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.06.2025 Абитуриенты подали на «Госуслугах» уже в 2 раза больше заявлений в вузы, чем в прошлом году

Приёмная кампания стартовала 20 июня. К 16:00 мск 23 июня с помощью сервиса «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты подали уже свыше 160 тыс. заявлений. Это в 2 раза больш
20.06.2024 Поступление в вуз онлайн: в 2024 году уже в три раза больше заявлений

на 13:00 мск 20 июня 2024 г. Это в три раза больше, чем за тот же период в 2023 г. В колледжи за это же время подали почти 4,5 тыс. заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Сервисом «Поступление в вуз онлайн» первым воспользовался выпускник 2022 г. из Москвы. Он подал заявление в Российский университет транспорта в 00:05 мск. Заявление в колледж раньше всех подала девятикла
11.06.2024 Поступай в вуз онлайн: новые возможности сервиса на «Госуслугах»

Документы можно подать в более чем 1 тыс. государственных и частных вузов и их филиалов. В 2023 г. этой возможностью воспользовались 577 тыс. абитуриентов. Они подали более 2,3 млн заявлений. Сервис «Поступление в вуз онлайн» разработан и развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
05.10.2023 Как оцифровать поступление в вуз?

всех работать в стрессовых условиях дистанционного приема, а потом и запуск сервиса «Поступление в вуз онлайн» (также известного как «Суперсервис») портала «Госуслуг» «задал всем жару». CNews:
31.07.2023 Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов

Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» уже воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов, которые подали бол
24.08.2022 Почти 100 тыс. заявлений подано через «Госуслуги» при дополнительном наборе в вузы

завершается прием документов на обучение в рамках дополнительного набора в вузы. Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» подано уже 100 тыс. таких заявлений от 37 тыс. абитуриентов. Об это
08.08.2022 Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

я на официальной площадке в едином контактном центре поддержки в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», реализованного Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком
04.08.2022 336 тыс. абитуриентов воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»

0 раз по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Благодаря суперсервису «Поступление в вуз онлайн» дистанционной подачей заявлений в вузы воспользовались 336 тыс. буд
13.07.2022 Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

В рамках реализации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», запущенного в 2020 г. Минцифры России на Едином портале государственных услуг, в этом году впервые заработал единый контактный центр поддержки. Исполнителем работ выс
02.11.2020 Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг

Сервис, который облегчает порядок поступления Подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» теперь смогут все государственные российские вузы. Это даст возможн
02.11.2020 Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все российские вузы

Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высше
02.09.2020 Подведены итоги работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

о развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» возможностью подать документы через Единый портал государственных и
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн»

Суперсервис для абитуриентов В России заработал новый суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью российские абитуриенты могут подать все документы, необходимые для
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности

прототипов — это были сервисы «Рождение ребенка», «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство». В конце авгу
13.09.2019 Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн»

Бизнес предложил рекомендации по доработке комплексов госуслуг «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн». Рассмотрение проектов суперсервисов прошло 10 сентября на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика». Суперсерви

Публикаций - 65, упоминаний - 97

