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336 тыс. абитуриентов воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»

В 2022 г. количество абитуриентов, подающих документы в вузы в онлайн-режиме, выросло почти в 10 раз по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Благодаря суперсервису «Поступление в вуз онлайн» дистанционной подачей заявлений в вузы воспользовались 336 тыс. будущих студентов – это 3,4 млн заявлений по различным направлениям подготовки.

Что такое суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

Это комплекс услуг и сервисов, который помогает абитуриентам подать документы в вуз без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей. В работе суперсервиса принимают участие более 970 вузов России.

Подписание договора с вузом онлайн

В 2022 г. для абитуриентов создана возможность подписать договор на платное обучение в онлайн-режиме. Для этого достаточно подать заявление через суперсервис на «Госуслугах». Абитуриент подает заявление на платную форму обучения, выбирает тип договора, указывает способ оплаты и другие сведения. Вуз сформирует, подпишет и направит комплект документов поступающему в личный кабинет в автоматическом режиме. Пользователю нужно будет только подписать договор с вузом через приложение «Госключ».

Отслеживание статуса заявления

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Цифровизация

Еще одна новинка 2022 г. – возможность отслеживать изменения по своему заявлению, поданному в вуз почтой или в приемную комиссию, в личном кабинете на «Госуслугах»: достаточно выразить согласие на передачу данных и предоставить СНИЛС в вузе.

Куда обратиться

Также для поступающих работает круглосуточный Единый контактный центр поддержки. На номер кол-центра 88001002017 поступило уже 35 тыс. обращений по теме приемной кампании в вузы.

Суперсервис реализован в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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