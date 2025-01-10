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Шишмарев Сергей



10.01.2025 «Ростелеком» подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников 1
23.12.2024 «Ростелеком»: в России заработала горячая линия Деда Мороза 1
03.07.2024 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту ISO 18295 1
28.03.2024 Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО 1
07.03.2024 «Люблю свою работу за то, что могу проявить себя»: женщины выбирают профессию оператора контакт-центра 1
26.02.2024 «Ростелеком Контакт-центр» обработал почти 100 млн обращений за 2023 год 1
15.01.2024 Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 135 тыс. звонков от детей 1
29.12.2023 Контакт-центр «Ростелекома» готов к работе в новогоднюю ночь 1
20.12.2023 В России заработала горячая линия Деда Мороза 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
11.12.2023 «Ростелеком» раскрыл информацию о главных составляющих идеального современного контактного центра 1
24.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
09.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
04.10.2023 «Ростелеком контакт-центр» усиливает работу горячей линии по коронавирусу 1
19.09.2023 ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций 1
13.09.2023 «Ростелеком контакт-центр» завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков 1
20.07.2023 Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ 1
28.06.2023 «Ростелеком» представил результаты внедрения цифровых решений для автоматизации контакт-центров 1
24.05.2023 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023 1
24.05.2023 Операторы контакт-центра «Ростелекома» обеспечат сервисную поддержку наблюдателей и аналитиков на отлично 1
07.02.2023 Арестован топ-менеджер компании, основанной «Ростехом» 1
30.12.2022 Контакт-центр «Ростелекома» готов к работе в новогоднюю ночь 1
23.11.2022 «Ростелеком контакт-центр» получил сертификат TUV Austrian Standards & Compliance 1
05.09.2022 «Ростелеком контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленно 1
16.08.2022 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций 1
08.08.2022 Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн» 1
13.07.2022 Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 1
18.01.2022 «Ростелеком контакт-центр» возглавил Сергей Шишмарев 2
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
07.04.2016 «Ростелеком» запустил в Приморском крае пакетное предложение 3-play 1
16.09.2015 Сергей Шишмарев назначен директором департамента по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Дальнем Востоке 1
24.08.2015 МТС увеличила количество HD-каналов в базовом пакете в 2,5 раза 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

Шишмарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 27
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Авантелеком 24 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 3
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 3
Nvidia Corp 3487 1
Fortnite 76 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
ЭКС - ЭлектроКомплект-Сервис 3 1
Telegram Group 1983 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 1
Ростех - ЦСМ - Центр суперкомпьютерного моделирования - Солнечногорский приборный завод - Солнечногорский электромеханический завод 4 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Voxlink - Вокс Линк 2 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 2 1
8213 1
Cisco Systems 5114 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
OpenAI 217 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Почта России ПАО 2112 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 6
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 6 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
Google Android 13994 1
Ark: Survival Evolved - Компьютерная игра (action) 3 1
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Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 79 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
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Voxys - OmniVox 1 1
Авантелеком - Sfera GPT - система речевой аналитики 3 1
Asterisk 77 1
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Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - DO RoBot - DO Digital Assistant RoBot 1 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Единый день голосования 129 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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