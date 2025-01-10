Шишмарев Сергей
Шишмарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Ермаков Валерий 124 3
|Вирясов Владислав 24 3
|Торубарова Элеонора 4 3
|Палин Виталий 4 3
|Конохов Максим 4 3
|Пушкарёва Вера 4 3
|Курганович Татьяна 4 3
|Кочетова Вероника 5 3
|Потишний Роман 11 3
|Дубровская Анна 18 3
|Годовиков Антон 26 2
|Зубрицкая Христина 2 2
|Лошкарева Наталья 6 2
|Бабкин Николай 24 2
|Логвинова Алина 3 2
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Дробот Елена 11 1
|Селиванов Роман 3 1
|Коковин Леонид 5 1
|Еремина Наталья 2 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Шишкин Кирилл 6 1
|Кудренко Антон 1 1
|Строганова Яна 4 1
|Бейрис Кристине 4 1
|Пустынина Олеся 1 1
|Манучарян Арсен 1 1
|Еркова Наталья 1 1
|Спорт 1 HD - телеканал 44 1
|Известия ИД 624 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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