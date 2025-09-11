Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Контакт-центр РТК КЦ DO RoBot DO Digital Assistant RoBot
УПОМИНАНИЯ
|11.09.2025
|«Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни» 1
|28.03.2024
|Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО 2
Ростелеком Контакт-центр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 1
|Ростелеком 10106 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12511 1
|Шишмарев Сергей 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383047, в очереди разбора - 733399.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.