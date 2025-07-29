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Ростелеком Контакт-центр РТК КЦ МЦ НТТ ОмниЧат


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту качества обслуживания клиентов в бизнес-сегменте 1
28.03.2024 Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО 1
13.09.2023 «Ростелеком контакт-центр» завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков 1
18.06.2020 Сервис Projector «Ростелеком Контакт-центра» включен в реестр отечественного ПО 1
25.09.2019 «Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО 1
08.07.2019 В «дочке» «Ростелекома» сменился генеральный директор 1
10.04.2018 «Ростелеком Контакт-центр» и «Техносерв Консалтинг» разработали и внедрили «Виртуальное отделение» для ВТБ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ростелеком Контакт-центр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10056 6
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 73 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
МегаФон 9450 1
Oracle Siebel Systems 512 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 66 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 12 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 24 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 5
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 370 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5456 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7238 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2195 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3181 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7797 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 809 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2183 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 914 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5137 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 1
Аналоговые технологии 2809 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 730 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2296 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10969 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1234 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3522 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2690 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2978 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1121 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1520 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5565 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - DO RoBot - DO Digital Assistant RoBot 1 1
Дробот Елена 11 3
Шишмарев Сергей 34 2
Годовиков Антон 32 1
Мацыгин Юрий 48 1
Петров Андрей 25 1
Цегельная Ольга 13 1
Ермаков Валерий 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 272 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 1
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Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 501 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 743 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 2
Единый день голосования 131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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