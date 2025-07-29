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Ростелеком Контакт-центр РТК КЦ МЦ НТТ ОмниЧат
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком Контакт-центр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 3
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5565 1
|Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - DO RoBot - DO Digital Assistant RoBot 1 1
|Дробот Елена 11 3
|Шишмарев Сергей 34 2
|Годовиков Антон 32 1
|Мацыгин Юрий 48 1
|Петров Андрей 25 1
|Цегельная Ольга 13 1
|Ермаков Валерий 133 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
|Россия - УФО - Курганская область - Курган 272 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 743 1
|ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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