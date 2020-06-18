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Сервис Projector «Ростелеком Контакт-центра» включен в реестр отечественного ПО

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Новый сервис Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» стал третьим по счету цифровым продуктом, включенным в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Соответствующий приказ опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Программе для ЭВМ «РТК КЦ. Projector» присвоен регистрационный номер 6705 по классу «Прикладное программное обеспечение общего назначения, системы управления процессами организации».

Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» — это современное цифровое решение для трансляции текущих показателей работы, информационных, обучающих и мотивирующих слайдов и видеороликов. Используется для привлечения клиентов, мотивации и развития сотрудников и может быть востребован в различных направлениях бизнеса.

В офисах клиентского обслуживания на экранах в операционных залах с помощью Projector можно демонстрировать информационные ролики о продукции и новых проектах, ценностях и традициях компании, что позволит увеличить значимость бренда заказчика. В контактных центрах и офисах продаж — транслировать актуальные данные о ключевых показателях в режиме онлайн, в доступном и наглядном виде отображать цели сотрудников и следить за их выполнением, а также показывать мотивирующие и обучающие ролики, обращения руководителей.

«Разработка собственных цифровых продуктов — один из приоритетов цифровой трансформации “Ростелеком Контакт-центр”. Новая реальность лишь ускорила этот процесс, и Projector — яркое тому подтверждение. Наша команда разработчиков проделала масштабную работу. Спектр применения Projector очень широк. По сути, мы получили универсальный цифровой продукт, у которого есть потенциал на рынке. А включение в реестр отечественного ПО повысит интерес к Projector», — отметила генеральный директор компании «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.

Работа над Projector началась еще в 2016 г. — сотрудники «Ростелеком Контакт-центр» из Кургана разработали цифровой продукт по созданию и управлению трансляциями на телевизорах в операторском зале. В дальнейшем с расширением возможностей и функционала это цифровое решение было растиражировано на площадках компании. Помимо Projector в реестре отечественного ПО представлены еще две разработки «Ростелеком Контакт-центр». В 2017 г. в список был включен «Омничат», а в 2019 г. — «Система управления знаниями».



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