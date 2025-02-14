Петров Андрей
Петров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
|Новиков Яков 6 6
|Лагута Олег 9 6
|Черствов Александр 2 2
|Аветисян Артем 4 2
|Дробот Елена 11 1
|Петров Алексей 34 1
|Кореш Виктор 82 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Анисимов Владимир 8 1
|Кобзев Евгений 16 1
|Зайцев Дмитрий 12 1
|Леушев Андрей 73 1
|Торшин Дмитрий 9 1
|Самошкина Диана 33 1
|Жихарев Евгений 3 1
|Борисов Сергей 20 1
|Андриянов Андрей 1 1
|Сафонова Ольга 4 1
|Парфентьев Алексей 131 1
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