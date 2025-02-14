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Петров Андрей



14.02.2025 VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис» 1
15.10.2024 ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector 1
27.03.2024 Казахстанская товарная биржа «Эстау» выбрала продукты «СерчИнформ» для защиты от утечек 1
08.07.2019 В «дочке» «Ростелекома» сменился генеральный директор 1
23.10.2018 «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг 1
12.04.2018 «Модульбанк» открыл в Новосибирске второй центр разработки 1
21.11.2017 «Модульбанк» запустил сервис по отбеливанию бизнеса 1
30.01.2017 Модульбанк приобрел финтех-старапы «Айти» и ФРИИ 1
27.01.2017 Модульбанк доверит решение простых вопросов клиентов роботу 2
28.12.2016 «Умный чат» Модульбанка распознает недовольных клиентов 1
02.11.2016 «Модульбанк» тестирует кредитного робота 1
30.05.2016 «Росатом» при участии BearingPoint и Mobile Dimension создал «информационную панель» для руководства 1
27.04.2016 «Ростелеком Контакт-центр» начал поддержку клиентов в онлайн-сервисах обмена сообщениями 1
23.03.2016 Банк «Региональный кредит» превратился в собственную онлайн-«дочку» 1
15.04.2015 «Модульбанк» и интернет-бухгалтерия «Моё дело» завершили интеграцию 1
05.03.2015 «АйТи» продала права на свою CRM-систему 2
02.03.2015 Выходцы из Сбербанка открыли второй онлайн-банк за квартал 2
11.12.2014 Выходцы из Сбербанка создают онлайн-банк для обслуживания ИП и малого бизнеса 1
31.10.2013 В «Деловой среде» — новый гендиректор 2
08.07.2009 Медведев запускает социальную сеть для ученых 1
09.06.2009 «Стрим-ТВ» запустил услугу ШПД в Кохме 1
25.05.2009 «Стрим-ТВ» запустил интернет в Заполярье 1
03.04.2009 В «Стрим-ТВ» назначен технический директор 2
15.03.2005 Андрей Петров: "Псевдо-IP" в России больше не будет 1
01.04.2004 Передача данных в рентгеновском диапазоне становится реальностью 1

Публикаций - 25, упоминаний - 30

Петров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9738 3
8259 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 3
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 3
АйТи 1371 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
МегаФон 8922 1
Uniclouds 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Telegram Group 2014 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Такском - Taxcom 240 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 154 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Наука-Связь - Nauka Lab 18 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
Константа 46 1
Телеком Сервис 4 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 412 1
InfoWatch - Инфовотч 1017 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 195 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Visa International 1950 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 84 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Банк24.ру 60 1
ЭСТАУ - Товарная биржа Республики Казахстан 1 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6818 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30894 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13620 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4162 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20719 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9344 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2012 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12591 2
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ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 3
Microsoft Dynamics 1177 3
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 1
Apple iOS 7835 1
Google Android 14047 1
WhatsApp Messenger 1089 1
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Apple - App Store 2897 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 267 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
Linux OS 10005 1
Microsoft Windows 15716 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
Python - высокоуровневый язык программирования 945 1
Модульбанк - Белый бизнес 2 1
C/C++ - Язык программирования 763 1
Новиков Яков 6 6
Лагута Олег 9 6
Черствов Александр 2 2
Аветисян Артем 4 2
Дробот Елена 11 1
Петров Алексей 34 1
Кореш Виктор 82 1
Яппаров Тагир 103 1
Анисимов Владимир 8 1
Кобзев Евгений 16 1
Зайцев Дмитрий 12 1
Леушев Андрей 73 1
Торшин Дмитрий 9 1
Самошкина Диана 33 1
Жихарев Евгений 3 1
Борисов Сергей 20 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 726 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 319 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1674 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 160 3
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
РАН - Российская академия наук 1881 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 288 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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