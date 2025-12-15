«DатаРу» обновила линейку СХД для малого и среднего бизнеса с расширенной функциональностью

Российский производитель серверного и сетевого оборудования «DатаРу Технологии» запустил новые модели продуктовой линейки дисковых массивов «ДатаРу ПВ», в которую вошли три системы хранения общего назначения — ПВ5212, ПВ5224 и ПВ5284. Новое поколение решений развивает успешную серию «ДатаРу ПВ50х» и ориентировано на малый и средний бизнес. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Системы нового поколения «ДатаРу ПВ52х» оснащены HTML5-интерфейсом, упрощающим управление и ежедневную эксплуатацию за счет интуитивной визуализации состояния оборудования и удобных инструментов администрирования. Архитектура платформенных решений позволяет работать с широким спектром задач, включая обслуживание СУБД, сред виртуализации и систем резервного копирования.

Поддержка интерфейсов 16/32Gb FC, 10Gb iSCSI BaseT, 10/25Gb iSCSI Optical и 12Gb SAS обеспечивает совместимость с существующими ИТ-инфраструктурами, исключая необходимость модернизации сетевого оборудования для интеграции новых массивов.

Линейка «ДатаРу ПВ52х» также обеспечивает кроссплатформенную бесшовную миграцию данных между массивами серий ПВ40х, ПВ50х и ПВ52х, что позволит обновлять инфраструктуру без простоя и дополнительных расходов на лицензирование, поскольку функциональные возможности полностью включены в поставку изначально. Новые модели работают с широким набором протоколов, что делает решения универсальными для разных сценариев.

Особое место в линейке занимает модель «ДатаРу ПВ5284» с высокоплотной полкой на 84 диска, позволяющей уменьшить затраты на стойко-место в дата-центрах при сохранении высокой производительности и отказоустойчивости.

«При разработке обновленной серверной линейки мы ориентировались на запросы заказчиков из сегмента малого и среднего бизнеса, где необходимы надежные, простые в управлении и экономически прозрачные решения. Новые системы обеспечивают стабильную производительность, легко интегрируются в существующие инфраструктуры и позволяют развивать ИТ без рисков и скрытых расходов», — сказал Андрей Петров, системный архитектор «DатаРу Технологии».