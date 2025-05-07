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DатаРу ДатаРу ПР ДатаРу ПС ДатаРу ПВ серия СХД


УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 «DатаРу» развернула современную систему серверной виртуализации в Клинике академика Ройтберга 2
31.05.2024 DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности 3
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
21.02.2024 Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу» 1
19.02.2024 «DатаРу» расширила линейку СХД и систем резервного копирования 1
28.12.2023 Сервисное подразделение ИТ-производителя «DатаРу» возглавил Павел Филистович 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 131 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
Orion soft - Орион софт - 137 2
Softline - Софтлайн 2964 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 530 1
Microsoft Corporation 24836 1
Broadcom - VMware 2404 1
SAP SE 5327 1
Intel Corporation 12304 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 997 1
8449 1
Oracle Corporation 6757 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 1
Selectel - Селектел 405 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 181 1
Газинформсервис - ГИС 308 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Бизнес ИТ 43 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
Т1 Иннотех 182 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services 22 1
SAS Institute 989 1
Физика сети 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
Абсолют Банк 235 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 185 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 69 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 342 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11703 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6302 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 780 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5914 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2880 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9531 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2766 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 2
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 319 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 313 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 106 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1340 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 1
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1531 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4500 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5667 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3001 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3317 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2885 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 633 1
OpenStack 506 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4264 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1735 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 131 2
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БСХ - серия серверов 6 2
DатаРу - ДатаРу МСЛ - ленточные библиотеки 1 1
DатаРу - ДатаРу СО - системы резервного копирования 1 1
DатаРу - ДатаРу МСА - серия СХД 1 1
Linux OS 10212 1
Intel x86 - архитектура процессора 1900 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 559 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 1
НКТ - Р7-Офис 406 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2319 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 38 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - серия коммутаторов 1 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 12 1
Orion soft - Proxima DB 46 1
Orion soft - Nova Container Platform 46 1
Orion soft - Cloudlink 17 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
TLC SSD 3 1
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 9 1
Гоц Роман 47 3
Коваленя Алексей 13 1
Авраменко Андрей 4 1
Натрусов Артем 289 1
Шадаев Максут 1044 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 299 1
Абакумов Евгений 206 1
Сотин Денис 210 1
Сергеев Сергей 141 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 66 1
Богданов Андрей 41 1
Свинцов Андрей 46 1
Пономарев Андрей 24 1
Меденцев Константин 98 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 77 1
Пустарнаков Роман 45 1
Исаев Дмитрий 46 1
Кубарев Алексей 55 1
Шойтов Александр 78 1
Верисов Михаил 24 1
Харитонов Дмитрий 56 1
Бабкин Николай 24 1
Королёв Дмитрий 18 1
Тятюшев Максим 113 1
Ложкин Руслан 34 1
Ильина Наталья 18 1
Кирсанов Филипп 9 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Вавра Владимир 23 1
Нефедов Вячеслав 3 1
Шаев Виталий 43 1
Авдонин Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 978 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 232 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 369 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3198 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6033 1
Аренда 2482 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 858 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5076 1
Импортозамещение - параллельный импорт 513 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1138 1
CNews AWARDS - награда 525 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
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