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УПОМИНАНИЯ
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоц Роман 47 3
|Коваленя Алексей 13 1
|Авраменко Андрей 4 1
|Натрусов Артем 289 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Сотин Денис 210 1
|Сергеев Сергей 141 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 66 1
|Богданов Андрей 41 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Пономарев Андрей 24 1
|Меденцев Константин 98 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 77 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Исаев Дмитрий 46 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Шойтов Александр 78 1
|Верисов Михаил 24 1
|Харитонов Дмитрий 56 1
|Бабкин Николай 24 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Тятюшев Максим 113 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Ильина Наталья 18 1
|Кирсанов Филипп 9 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 30 1
|Вавра Владимир 23 1
|Нефедов Вячеслав 3 1
|Шаев Виталий 43 1
|Авдонин Антон 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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