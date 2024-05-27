«DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и отечественный вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого провели тестирование своих продуктов. Совместимость и бесперебойную работу успешно подтвердили импортонезависимые серверы «ДатаРу БС», системы хранения данных «ДатаРу ПВ» и система виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Платформа для виртуализации zVirt предназначена для управления любыми объектами виртуализации – от серверов до целых кластеров. Программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом позволяет контролировать работу оборудования из единого окна и является полноценной альтернативой таких продуктов, как VMware vSphere и Microsoft Hyper-V.

«DатаРу» специализируется на производстве импортонезависимого серверного, сетевого оборудования, а также СХД, которые подходят под разные по масштабу бизнес-задачи, в том числе для развития систем и сервисов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Продукты «DатаРу» созданы с помощью решений от глобальных вендоров, но все производство локализовано в России, что позволяет избежать рисков со срывом сроков поставок, а также обеспечить своевременное сервисное обслуживание оборудования.

В рамках партнерства «DатаРу» и Orion soft программный продукт zVirt установили на серверы «ДатаРу БС» и системы хранения данных «ДатаРу ПВ» для проверки на совместимость и отказоустойчивость. Комплексное тестирование показало, что продукт функционирует без сбоев. Были успешно отработаны инструменты для мониторинга, управления виртуальной инфраструктуры, сетевого подключения к виртуальным машинам.

«Мы стремимся удовлетворить потребность рынка в комплексных решениях, сформированных из импортонезависимых продуктов. Orion soft выбирает в технологические партнеры надежных производителей оборудования с планами на будущее и гарантирующих надежность поставок в срок. Несомненно, DатаРу – одна из таких компаний. Наша экосистема программно-аппаратных решений пополняется перспективной связкой защищенной системы виртуализации zVirt и оборудования DатаРу, показавшей себя в ходе проведенного тестирования как надежное и высокопроизводительное решение. Выполненные испытания уникальны тем, что нам удалось проверить работу zVirt на четырехпроцессорных серверах DатаРу, что позволит расширить спектр возможностей наших заказчиков при планировании своей ИТ-инфраструктуры», — сказал Александр Акишин, коммерческий директор Orion soft.

«DатаРу постоянно расширяет сеть технологических партнеров. Это открывает путь для создания комплексных продуктов, которые сейчас востребованы на рынке. Сотрудничество с Orion Soft даст его участникам надежные решения, альтернативные западным, для реализации проектов миграции на отечественные технологии», — сказала Наталья Сергеева, коммерческий директор «DатаРу».

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«DaтaРу» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит оборудование для базовой ИТ-инфраструктуры, а также предоставляет услуги в области консалтинга, сервисной поддержки и облачных сервисов.

Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, а также платформа терминального доступа Termit.