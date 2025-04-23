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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сергеева Наталья



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
19.08.2024 vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК 1
24.07.2024 Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь» 1
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
31.01.2024 Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux 1
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 2
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
15.06.2023 Участник форума CNews для ИТ-лидеров DатаРу расскажет о перспективах российского рынка базовой ИТ-инфраструктуры 1
27.02.2023 «Dатару» и «Инлайн груп» заключили партнерское соглашение 1
19.01.2023 Softline и «Dатару» стали партнерами 1
23.12.2022 «DaтaРу» запустила партнерскую сеть 1

Публикаций - 40, упоминаний - 41

Сергеева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 39
Ред Софт - Red Soft 772 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 30
8400 29
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
Yandex - Яндекс 7620 5
Microsoft Corporation 24793 5
Intel Corporation 12274 4
Broadcom - VMware 2401 2
Cisco Systems 5145 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
Telegram Group 2146 2
Red Hat 1322 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 2
2domains 4 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
Ростелеком 9868 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 1
SAP SE 5320 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Dell EMC 5046 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Huawei 3997 1
Lenovo Group 2304 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Softline - Софтлайн 2936 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Oracle Corporation 6750 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
Силовые машины 114 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Лента - Сеть розничной торговли 2127 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром бурение 30 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 15
Агроэко ГК 26 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 13
Почта России ПАО 2148 6
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Газпром ПАО 1359 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 29
Федеральное казначейство России 1803 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 37
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6788 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
Linux OS 10161 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Microsoft Windows 15846 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 3
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 8 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
Microsoft Office 3795 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 112 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 632 2
2Test Профишкаф 1 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 101 2
ВТБ API Платформа 9 2
Ред Софт - Ред Виртуализация 61 2
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БСХ - серия серверов 6 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 270 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
Python - высокоуровневый язык программирования 983 1
Google Android 14195 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Rakuten Viber 630 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Azure 1422 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
JavaScript - JS - язык программирования 1221 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 514 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 1
Рустамов Рустам 428 30
Натрусов Артем 285 29
Шадаев Максут 1035 29
Леонов Алексей 80 29
Ульянов Николай 116 29
Сивцев Илья 145 29
Евдокимов Игорь 51 29
Булгаков Кирилл 109 29
Карпов Роман 63 29
Ульянычев Матвей 37 29
Тятюшев Максим 106 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Спирин Антон 66 26
Гуренков Михаил 31 23
Александров Александр 73 22
Семенов Александр 152 17
Григоренко Вадим 41 16
Легостаева Светлана 91 15
Уткин Владислав 21 15
Тугалева Наталья 16 15
Челидзе Джимшер 33 15
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Старостин Георгий 24 15
Мельникова Алиса 95 15
Кудашев Михаил 31 15
Будник Иван 19 15
Замаруев Владимир 41 15
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Россия - РФ - Российская федерация 147708 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 22
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 2
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Узбекистан - Республика 1765 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Таджикистан - Республика 877 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ДФО - Магаданская область 433 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 27 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1706 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6235 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 19
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 903 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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