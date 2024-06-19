«DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» совместно с ИТ-компанией «Даком М», разработчиком экосистемы виртуализации Enterprise-класса Space, успешно протестировали на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудованием «ДатаРу ПИ750». Программно-аппаратный комплекс на основе этих продуктов станет отечественной альтернативой для решения задач серверной виртуализации, а также построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Программная часть ПАКа представлена платформой для серверной виртуализации SpaceVM, которая также лежит в основе комплекса для виртуализации рабочих столов Space VDI. Решение Space VDI поддерживает технологию RemoteApp и дает доступ ко всем корпоративным приложениям компании, независимо от местоположения и вида устройства, не привязываясь к конкретному ПК.

Графический web-интерфейс SpaceVM удобен для пользователей. Платформа позволяет осуществлять резервное копирование виртуальных машин на уровне гипервизора и запускается на гостевых операционных системах Windows, Astra Linux Special Edition, Debian, Ubuntu, Centos. Разработка ядра продуктов экосистемы Space локализована в России, продукты SpaceVM и Space VDI могут заменить популярные иностранные системы серверной виртуализации и решения для виртуализации рабочих столов.

В состав лицензий SpaceVM и SpaceVDI входит проприетарная технология «Даком М» FreeGRID, она позволяет использовать ПО Nvidia vGPU без лицензионных ограничений. Технология vGPU обеспечивает «проброс» виртуального графического адаптера в виртуальные рабочие столы с возможностью одновременного подключения одного физического адаптера несколькими пользователями. Благодаря этому ПО с высокими требованиями в 3D-графике, в том числе САПР, CAD и даже игры, может быть запущено на виртуальных машинах.

В плане базового решения ПАК будет функционировать на сервере «ДатаРу ПИ750(ХА)» с процессором Intel Xeon Scalable 3-го поколения. Российский вендор использует в оборудовании проверенные технологии от международных брендов с полной локализацией производства на территории России. Таким образом, заказчики могут рассчитывать на оптимальные сроки поставок, а также полноценные сервис и техническую поддержку решений на протяжении всего жизненного цикла.

Модель «ДатаРу ПИ750(ХА)» поддерживает восемь каналов памяти на ЦП и до 32 модулей DIMM DDR4 со скоростью 3200 МТ/с. Сервер подходит для наиболее ресурсоемких задач, в том числе машинного обучения и HPC-вычислений, а также отлично решает задачи корпоративной ИТ-инфраструктуры, обеспечивая высокую производительность, обширное хранилище и поддержку установки до 4 графических процессоров двойной ширины или до 8 одинарной.

«Российский рынок комплексных решений сегодня активно развивается, а производители программного обеспечения и базового оборудования сотрудничают, чтобы представить заказчикам готовые продукты, не требующие дополнительных сил и времени на настройку совместимости. Комплексное решение для виртуализации в сотрудничестве с «DатаРу» станет оптимальной альтернативой таким продуктам, как VMware и Citrix», — сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор «Даком М».

«Российские компании, которые сегодня делают выбор в пользу отечественных ПАКов, будут увереннее смотреть в будущее. Отечественные разработчики и производители гарантируют оптимальные сроки поставок, а также оказывают полноценную вендорскую поддержку. Таким образом, заказчик не рискует остаться один на один с оборудованием, а бизнес-процессы всегда будут непрерывными», — сказала Наталья Сергеева, коммерческий директор «DатаРу».