МСК Групп - Даком М - FreeGRID

Российская технология FreeGRID от «ДАКОМ М» позволяет использовать виртуальные графические процессоры (vGPU) без лицензий NVIDIA. FreeGRID на базе SpaceVM даёт возможность запускать ресурсоёмкие приложения в облаке и работать с ними через удалённые рабочие столы, снижая затраты на оборудование.

