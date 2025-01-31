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МСК Групп Даком М FreeGRID

МСК Групп - Даком М - FreeGRID

Российская технология FreeGRID от «ДАКОМ М» позволяет использовать виртуальные графические процессоры (vGPU) без лицензий NVIDIA. FreeGRID на базе SpaceVM даёт возможность запускать ресурсоёмкие приложения в облаке и работать с ними через удалённые рабочие столы,  снижая затраты на оборудование.
 

 


31.01.2025 Более 700 застройщиков в России могут свободно использовать Nvidia GRID благодаря технологии FreeGRID 1
11.11.2024 Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024 1
29.10.2024 «Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8 1
18.09.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин» 1
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 1
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
14.06.2024 Вышла новая версия SpaceVM с поддержкой технологии FreeGRID 1
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 63 8
Nvidia Corp 3498 7
Broadcom - VMware 2364 3
Intel Corporation 12202 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 1
Код Безопасности 619 1
Citrix Systems 813 1
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DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Газпром ПАО 1342 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2997 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 5
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 5
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 3
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МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 49 8
Nvidia GRID vGPU 50 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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