МСК Групп Даком М FreeGRID
Российская технология FreeGRID от «ДАКОМ М» позволяет использовать виртуальные графические процессоры (vGPU) без лицензий NVIDIA. FreeGRID на базе SpaceVM даёт возможность запускать ресурсоёмкие приложения в облаке и работать с ними через удалённые рабочие столы, снижая затраты на оборудование.
МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Мензовитый Алексей 15 2
|Ерофеев Максим 12 2
|Белов Руслан 5 1
|Богословский Никита 1 1
|Рустамов Рустам 415 1
|Агеев Денис 35 1
|Сергеева Наталья 39 1
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