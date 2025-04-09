Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и ПО Baum Storage AI для управления СХД

Space и «СХД Баум» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM и программного обеспечения для системы хранения данных Baum Storage AI. Официальный сертификат совместимости был получен в результате успешного завершения тестовых испытаний, проведенных экспертами обеих компаний. Эта интеграция открывает новые возможности для использования интеллектуальной обработки данных и технологий искусственного интеллекта в ИТ-инфраструктурах, позволяя эффективно управлять ресурсами без необходимости углубляться в детали физического оборудования.

После успешного завершения тестовых испытаний, проведенных экспертами обеих компаний, был получен официальный сертификат совместимости SpaceVM и Baum Storage AI. В ходе этих испытаний была проверена корректность работы SpaceVM с системой хранения данных, под управлением Baum Storage AI. Результаты тестирования подтвердили надежную работу связки SpaceVM и Baum Storage AI, что позволяет эффективно использовать эти программные продукты в рамках единой ИТ-инфраструктуры.

SpaceVM — это отечественная платформа серверной виртуализации уровня Enterprise, разработанная для построения частных облаков в коммерческом и государственном секторе. Решение поддерживает до 96 серверов в кластере, работу с архитектурами x86-64 и «Эльбрус», а также централизованное управление распределённой инфраструктурой. SpaceVM включает встроенные средства оркестрации, резервного копирования, сетевой микросегментации и мониторинга, поддерживает интеграцию с внешними СХД, СРК и службами каталогов. На базе платформы SpaceVM реализована проприетарная технология FreeGRID, обеспечивающая работу с лицензионными продуктами Nvidia в штатном режиме и исключающая их возможную блокировку.

Программное обеспечения для систем хранения данных Baum Storage AI — это решение для централизованного и защищенного хранения данных. Программное обеспечение предлагает уникальные функции, такие как дедупликация, компрессия, моментальные снимки и клоны, а также синхронная и асинхронная репликация. Baum Storage AI поддерживает как блочные (FC/ISCSI), так и файловые (NFS/SMB) протоколы, а также классические RAID уровни (0, 1, 5, 6, 10) и новый RAID B3 с тройной четностью, обеспечивающий в 100 раз большую отказоустойчивость по сравнению с RAID 6. SSD кэширование реализовано на файловом и блочном уровнях с возможностью расширения до 60 ТБ.

«Успешная интеграция SpaceVM с Baum Storage AI демонстрирует возможности российских вендоров в создании надежных комплексных ИТ-решений. Совместная работа платформ открывает новые перспективы для построения эффективных корпоративных инфраструктур», – отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM.

«Мы видим практическую ценность данного сотрудничества в создании масштабируемых инфраструктур для аналитических задач. Интеграция с платформой виртуализации SpaceVM расширяет возможности применения систем хранения данных с управляющим ПО Baum Storage AI в корпоративных системах. Комплексное решение может быть использовано в различных отраслях, где требуется обработка больших объёмов данных с соблюдением требований безопасности», – сказал Александр Вильтовский, менеджер по продукту «СХД Баум».

Baum Storage AI предлагает функции хранения и обработки данных, а SpaceVM обеспечивает гибкость и масштабируемость для работы с предоставляемыми ему данными. Это особенно актуально для проектов с высокими требованиями к производительности, где требуется большие объемы обрабатываемых данных и динамическое распределение ресурсов.

Интеграция этих систем позволяет реализовать решения на основе ИИ, такие как машинное обучение, обеспечивая надежное хранилище для данных, необходимых для обучения моделей. Это особенно полезно в финансовом анализе, медицинской диагностике и управлении рисками. Использование отечественных технологий также минимизирует риски утечки данных, что критично для государственных заказчиков. Таким образом, совместимость SpaceVM и Baum Storage AI улучшает производительность широкого спектра систем, требующих стабильного хранения и обработки информации, и открывает новые возможности для внедрения интеллектуальных решений.