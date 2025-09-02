Разделы

Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных проверок. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Тестирование совместной работы SpaceVM и «АльтерОС 2025» показало, что все сценарии взаимодействия выполняются без сбоев, а оборудование и программное обеспечение работают стабильно. По итогам тестирования стороны подписали сертификат, официально подтверждающий корректную совместную работу продуктов. Подтвержденная совместимость решений значительно сокращает сроки внедрения и минимизирует риски при реализации масштабных цифровых проектов. При этом у заказчиков из государственного и корпоративного секторов расширяются возможности для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

«АльтерОС 2025» — сертифицированная российская операционная система на базе Linux, соответствующая требованиям информационной безопасности. Она отличается адаптивностью к различным платформам, низкими требованиями к аппаратным ресурсам, поддержкой современного ПО и периферии, а также возможностью масштабирования под задачи бизнеса.

SpaceVM — российская платформа серверной виртуализации, поддерживающая развертывание частных облаков, в том числе на базе процессоров «Эльбрус». Решение включает инструменты для оркестрации, мониторинга и резервного копирования, а также технологию FreeGRID, позволяющую использовать графические ускорители Nvidia без блокировок со стороны американского вендора.

«Для нас крайне важно, чтобы "АльтерОС 2025" не просто соответствовала всем требованиям регуляторов, но и органично интегрировалась в современные облачные экосистемы. Подтвержденная совместимость с платформой SpaceVM открывает нашим общим клиентам возможность строить полностью российские виртуальные среды с гарантированной надежностью. Это особенно актуально для государственных организаций и компаний, работающих с критически важной инфраструктурой», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Экосистема российского ПО на базе платформы виртуализации SpaceVM продолжает активно расширяться. Это не просто объединение отечественных вендоров, а технологическая основа для масштабного импортозамещения в сегментах крупного бизнеса, госсектора и среднего рынка. Мы не только развиваем собственные решения, но и обеспечиваем их совместимость с ключевыми российскими продуктами. Подтвержденная интеграция с "АльтерОС 2025" позволяет государственным и корпоративным заказчикам строить надежные облачные среды без дополнительных затрат на тестирование», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

