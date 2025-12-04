Российские компании боятся остаться один на один с багами. Тестировщикам резко повысили зарплаты, лишь бы они не сбежали

Тестировщики ПО в России стали получать заметно больше, чем год назад. Их зарплаты выросли выше инфляции во многих крупных городах. Вероятно, это сделано, чтобы они не ушли в другие специальности, ведь даже на подработка обычным эникейщиком сейчас может приносить в среднем около 100 тыс. руб. в месяц.

Сломать программу и заработать на этом

В России зафиксирован быстрый рост зарплат специалистов по тестированию ПО, сообщили CNews эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. Доход таких работников в большинстве крупных городов страны вырос выше официальной инфляции – по итогам 2024 г. она составила 9,52% (Росстат), а волгоградские тестировщики, к примеру, в декабре 2025 г. стали получать больше в среднем на 16,7% по сравнению с сентябрем 2024 г.

Задача тестировщика, также известного, как QA-специалист (Quality Assurance – обеспечение качества) – искать и находить недочеты и баги в программах разного рода, включая видеоигры. Без них софт будет глючить еще сильнее, нежели он это делает сейчас.

Работодатели, решив платить тестировщикам за их труд больше, не стали при этом требовать от них большего. За год в этом плане совершенно ничего не изменилось – объем требований сохранился в прежнем объеме как для начинающих, так и для опытных специалистов.

Требования к тестировщикам, декабрь 2025

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Знание принципов и методик тестирования; Знание основ администрирования Windows-/*nix-систем; Понимание общих принципов разработки ПО; Понимание принципов клиент-серверного взаимодействия; Опыт использования систем баг-трекинга II Знание основ HTML и CSS; Знание основ SQL; Знание английского языка на уровне чтения технической документации; Навыки документирования обнаруженных дефектов; Навыки составления планов тестирования; Опыт разработки тестовой документации (test-case, usecase, checklist, test report); Опыт работы специалистом по тестированию от 1 года. Возможные пожелания: знание принципов объектно-ориентированного программирования; опыт администрирования Windows-/*unix-систем III Отличное знание различных типов тестирования; Базовое знание одного из языков программирования; Знание инструментария нагрузочного тестирования (PostMan/JMeter/LoadRunner и проч.); Знание средств автоматизации тестирования; Опыт разработки автотестов; Опыт работы с системами контроля версий; Опыт работы с инструментами контейнеризации приложений; Опыт тестирования мобильных приложений; Опыт работы специалистом по тестированию от 3 лет, в том числе с автоматическим тестированием от 2 лет/QA-инженером от 1 года. Возможные пожелания: знание скриптовых языков (Bash/PowerShell); опыт работы с системами менеджмента тестовой документации; опыт тестирования API IV Уверенное знание одного из языков программирования; Опыт проведения нагрузочного тестирования; Опыт работы QA-инженером от 3 лет. Возможные пожелания: знание английского языка на разговорном или свободном уровне; опыт оценки рисков; опыт руководства командой тестировщиков

Источник: SuperJob

Если сравнивать с показателями июля 2022 г., то за прошедшие с того времени три с половиной года требования к тестировщикам-джунам тоже не менялись. Лишь к сеньорам и тим-лидам их стало больше, и то совсем ненамного. Зарплата же за этот период в некоторых городах выросла в полтора раза.

Без миллионника зарплаты нет

Статистика роста зарплат тестировщиков, предоставленная SuperJob, включает данные исключительно по российским городам с населением более 1 млн человек, так называемым «миллионникам». В стране таковых всего 16.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика Поиск багов тоже стоит денег

Вероятнее всего, в менее крупных населенных пунктах зарплата будет ниже, как это в целом распространено в России во всех сферах деятельности. И ввиду того, что в России все чаще отключают мобильный интернет и уже начинают покушаться на домашний, переезд все же может потребоваться.

Во многих городах-миллионниках зарплата начинающего тестировщика ПО стартует с 55 тыс. руб. в месяц. против 50 тыс. руб. годом ранее. Другими словами здесь ровно 10-процентный рост. Но есть и те, кто по-прежнему платит от 50 тыс. руб. – это компании из Челябинкса, Уфы, Перми, Омска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Воронежа и Волгограда.

По традиции, столицы предлагают больше денег – Санкт-Петербург от 60 тыс. руб., Москва от 80 тыс. руб.

Зарплата тестировщиков, декабрь 2025

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная заработная плата, рублей в месяц I II III IV Москва 70000—100000 100000—130000 130000—230000 230000—400000 190000 Санкт-Петербург 60000—80000 80000—110000 110000—190000 190000—350000 160000 Волгоград 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—290000 140000 Воронеж 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—290000 140000 Екатеринбург 55000—80000 80000—110000 110000—190000 190000—330000 160000 Казань 55000—75000 75000—100000 100000—170000 170000—300000 140000 Краснодар 55000—80000 80000—100000 100000—180000 180000—320000 150000 Красноярск 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—290000 140000 Нижний Новгород 50000—75000 75000—100000 100000—170000 170000—300000 140000 Новосибирск 55000—75000 75000—100000 100000—170000 170000—300000 140000 Омск 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—290000 140000 Пермь 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—290000 140000 Ростов-на-Дону 55000—80000 80000—100000 100000—180000 180000—320000 150000 Самара 55000—75000 75000—100000 100000—170000 170000—300000 140000 Уфа 50000—70000 70000—90000 90000—160000 160000—280000 130000 Челябинск 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—290000 140000

Чем выше ранг специалиста по тестированию ПО, тем выше у него зарплата. В Москве она может доходить до 400 тыс. руб. против 350 тыс. годом ранее, в Санкт-Петербурге – до 350 тыс. руб. вместо прошлогодних 290 тыс. руб.

Самые скупые работодатели, как и год назад, находятся в Уфе – здесь максимальная зарплата тестировщика здесь составляет 280 тыс. руб. В Волгограде, который почти во всех рейтингах миллионников на последнем месте, платят до 290 тыс. руб.

Низкий порог входа

Чтобы начать работать тестировщиком, тратить годы жизни на получение высшего образования не нужно – его нет в списке требований. Более того, высшее образование в данном случае не нужно ни джуну с зарплатой 50 тыс., ни сеньору или тим-лиду, получающему 400 тыс. руб.

В некоторых случаях можно даже обойтись и почти без знания иностранных языков – хватит английского на начальном уровне. Но в дальнейшем, чтобы получать больше, его все же придется освоить получше.

От джунов и мидлов также не требуется умение программировать – этот навык нужен только сеньорам и тим-лидам.

По данным SuperJob, к концу 2025 г. средний возраст соискателя на вакансию тестировщика в России составлял 35 лет. 64% из них мужчины, 67% имели высшее образование, 40% были готовы к переезду. У 55% кандидатов на момент размещения резюме не было работы. Их средний срок работы на последнем месте составлял 2,7 года.

Годом ранее были такие показатели: средний возраст 34 года, 68% мужчин, 70% с высшим образованием, 36% готовых к переезду, 60% без работы, средний срок на последнем месте 2,5 года.

Что повлияло

SuperJob не уточняет, что именно заставило работодателей поднять зарплату своим тестировщикам, при этом не предъявляя к ним больше требований. Нельзя исключать, что компании просто не хотят, чтобы эти специалисты сбежали на другие позиции, например, не стали программистами.

В ноябре 2025 г. CNews со ссылкой на «СберАналитику» и «Работу.ру» писал о значительном росте зарплат во всей российской ИТ-отрасли. Больше всего, по данным этих сервисов, получают программисты – их зарплата составляет в среднем 204 тыс. руб.

В начале декабря 2025 г. CNews сообщал о росте популярности профессии эникейщика – мастера по ремонту и настройке компьютеров. Подрабатывая им, то есть работая не весь рабочий день, россияне могут получать в среднем около 100 тыс. руб.