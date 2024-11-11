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Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024

7 ноября 2024 года в рамках форума «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» состоялась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI».

Награда CNews была вручена российскому вендору за комплексное решение, включающее облачную платформу SpaceVM и платформу виртуализации рабочих столов Space VDI.

Председатель совета директоров «ДАКОМ М» Денис Агеев отметил: «Это признание подчеркивает значимость наших усилий в области корпоративной виртуализации и VDI. Мы стремимся к постоянному совершенствованию и внедрению собственных инновационных решений, которые максимально отвечают потребностям наших заказчиков и российского рынка в целом».

Жюри конкурса высоко оценило достижения компании «ДАКОМ М» в разработке проприетарных технологий, ориентированных на решение задач, стоящих перед российскими компаниями. В числе этих технологий — специализированный протокол Glint, обеспечивающий доступ к удаленным рабочим столам, а также система, позволяющая удаленным пользователям подключаться к физическим машинам, расположенным в корпоративной локальной сети.

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Особое внимание было уделено проприетарной технологии FreeGRID, разработанной «ДАКОМ М», которая предоставляет возможность свободного использования функционала NVIDIA GRID, несмотря на санкционные ограничения со стороны американского вендора.

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Премия CNews AWARDS направлена на признание вклада компаний и профессионалов в развитие инновационной экономики России, а также на выявление наиболее эффективных проектов в ключевых отраслях. Награда служит индикатором влияния новых технологий на развитие бизнеса и подчеркивает важность качественных решений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«ДАКОМ М» выражает благодарность всем партнерам, клиентам и сотрудникам за поддержку и доверие. Мы уверены, что эта награда станет новым стимулом для нашего дальнейшего роста и внедрения передовых импортонезависимых технологий в области виртуализации.

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