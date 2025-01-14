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Индексная книга (каталог) CNews*
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Агеев Денис



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
11.11.2024 Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024 1
29.05.2024 ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения 1
28.05.2024 «Крайон» выходит на рынок Нижегородской области 1
27.12.2023 Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году 1
06.07.2023 Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве 1
10.05.2023 Подтверждена совместимость продуктов Space и «Киберпротект» 1
31.03.2023 Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства 1
17.02.2023 CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers 1
16.09.2022 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS 1
04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России 1
ИКТ в госсекторе 2021 1
24.12.2021 Денис Агеев -

Огромный потенциал виртуализации был понятен еще несколько лет назад 

 2
24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 1
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
10.11.2021 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM 1
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры 1
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов 1
30.06.2021 НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Агеев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 10
Ростех - Автоматика Концерн 1639 9
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 8
МСК Групп - Даком М 61 7
Softline - Софтлайн 2814 4
Ростелеком 9706 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 3
Системы документооборота 498 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 67 2
Ланит - Comptek - Комптек 195 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Ланит Интеграция 190 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Ред Софт - Red Soft 703 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Код Безопасности 616 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Рамэк-ВС 92 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Broadcom - VMware 2360 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Крок - Croc 1777 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 450 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Acronis - Акронис 448 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 2
Superjob - Суперджоб 506 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
Ионов и Партнеры 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2741 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
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Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 10
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МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 4
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 4
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
IVA Largo - Видеотерминал 27 2
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5180 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 2
ALMI AlterOS 94 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 919 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 97 1
Delta Computers - Delta JBOF 1 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 24 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 1
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 8 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 1
Getmobit GM-Box 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Microsoft Teams - MS Teams 548 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 191 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 1
Шадаев Максут 1011 2
Меньшов Кирилл 118 2
Бурин Андрей 17 2
Бухар Виктория 12 2
Кулешов Алексей 29 2
Лейпи Игорь 13 2
Валиуллин Алмаз 9 2
Смирнов Павел 45 1
Корсаков Денис 9 1
Попова Ольга 10 1
Касперская Наталья 291 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Гольцов Александр 77 1
Дьяконова Наталия 19 1
Зубкова Наталья 17 1
Орлов Станислав 48 1
Ерофеев Максим 12 1
Чернышев Андрей 69 1
Ковалёв Максим 1 1
Пешкова Елена 3 1
Юн Вадим 10 1
Лебедев Михаил 51 1
Федосеев Евгений 4 1
Галкин Николай 104 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Шикинов Александр 21 1
Козырев Алексей 321 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Новая Зеландия 719 1
Южная Корея - Республика 6650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2248 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1652 1
Европа 21771 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 151 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1875 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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