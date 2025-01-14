Агеев Денис
Агеев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Шадаев Максут 1011 2
|Меньшов Кирилл 118 2
|Бурин Андрей 17 2
|Бухар Виктория 12 2
|Кулешов Алексей 29 2
|Лейпи Игорь 13 2
|Валиуллин Алмаз 9 2
|Смирнов Павел 45 1
|Корсаков Денис 9 1
|Попова Ольга 10 1
|Касперская Наталья 291 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Гольцов Александр 77 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Орлов Станислав 48 1
|Ерофеев Максим 12 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Ковалёв Максим 1 1
|Пешкова Елена 3 1
|Юн Вадим 10 1
|Лебедев Михаил 51 1
|Федосеев Евгений 4 1
|Галкин Николай 104 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шикинов Александр 21 1
|Козырев Алексей 321 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 4
|CNews Tenders 18 2
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