CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве

CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space.

Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией «Даком М» под маркой Space. Среди них облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. Еще одним решением является платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов Space VDI. Она позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников. Все продукты являются собственной разработкой «Даком М» и включены в единый реестр отечественного ПО.

«Накопленный опыт позволил нам расширить функционал разрабатываемых продуктов и скорректировать карту их развития в соответствии с предпочтениями пользователей. Мы надеемся, что сотрудничество с CompTek позволит развить наши компетенции и даст новые возможности в рамках реализации продуктов Space», ‒ отметил заместитель генерального директора «Даком М» Денис Агеев.

Максим Ковалёв, руководитель отдела продаж телекоммуникационных решений CompTek, сказал: «Сотрудничество с «Даком М» позволит CompTek предложить российским ИТ-компаниям инновационные решения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов. Надежные и перспективные продукты логично встроились в продуктовый портфель CompTek».