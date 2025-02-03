ОПК Северная верфь судостроительный завод
ОПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Александров Владимир 6 2
|Глухов Иван 29 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Глазков Александр 138 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Панченко Иван 141 1
|Бургов Владимир 16 1
|Макаров Игорь 9 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Галкин Николай 107 1
|Козырев Алексей 322 1
|Шарак Андрей 63 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Урусов Виктор 129 1
|Ермаков Иван 28 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Агеев Денис 35 1
|Трандин Сергей 92 1
|Ларин Андрей 23 1
|Семенов Михаил 23 1
|Масляный Константин 19 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 21 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Белычев Артем 2 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 18 1
|Желтухин Вадим 32 1
|Рейх Альберт 1 1
|Шустрова Наталья 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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