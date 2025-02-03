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ОПК Северная верфь судостроительный завод

ОПК - Северная верфь - судостроительный завод


03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
11.07.2023 Артем Белычев, Case Studio: Массовый отказ от западных решений начнется в 2024-2025 годах 1
31.05.2021 «Северная Верфь» внедрила «Р7-Офис» 3
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 1
27.11.2009 ВМФ России пополнится фрегатами проекта 22350 2
18.05.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1
13.04.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1
16.03.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1
17.10.2007 Завершены испытания корвета "Стерегущий" 2
10.11.2006 «Северная верфь» построит невидимый корабль 2
10.11.2006 «Северная верфь» построит невидимый корабль 2
08.10.2001 Состоялась первая на Северо-Западе конференция, посвященная системам хранения данных 2
28.08.2001 "ПетерСтар" завершает модернизацию системы телекоммуникаций "Северных верфей" 3
21.03.2001 Началась реконструкция телефонной станции Ижорских заводов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

ОПК и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
Lenovo Motorola 3502 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
SAP SE 5285 2
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Oracle Corporation 6710 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 2
Ростелеком 9750 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Microsoft Corporation 24675 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 1
Diasoft - Диасофт 885 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 179 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Бизнес Технологии 27 1
МСК Групп - Даком М 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
ОСК - Балтийский завод 28 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 2
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 2
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 12 2
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 14 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
ОСК Кронштадтский морской завод 2 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 1
Кофемания 54 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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