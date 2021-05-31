«Северная Верфь» внедрила «Р7-Офис»

Санкт-Петербургский Судостроительный завод «Северная Верфь» объявил о внедрении российского офисного ПО «Р7-Офис». Использование нового решения позволило сотрудникам ускорить и упросить конвертацию входящих файлов, загрузку в систему ЭДО и обработку документов.

Главными стимулами перехода на новое офисное ПО в компании назвали потребность в пакете, который обладал бы высокой скоростью обработки в многопоточном режиме, т.е. при параллельной обработке документов несколькими пользователями, а также выполнение мероприятий по импортозамещению. Решение о закупке лицензий принималось по итогам двухнедельного тестирования пяти офисных приложений.

Тестировались функции API интеграции, наличие онлайн- и десктоп-версий, возможность совместной работы.

На данный момент сервис обслуживает в онлайн-режиме 1355 пользователей, подключенных к системе электронного документооборота. В будущем «Северная Верфь» рассматривает встраиваемое решение для редактирования документов непосредственно в системе.

Также проводится тестирование интеграционных механизмов и сбор статистики для закупки оптимального количество конкурентных лицензий Р7.

«ПАО СЗ «Серверная верфь» (входит в состав АО ОСК) получила в состав своей информационной инфраструктуры профессиональный отечественный офисный продукт Р7-Офис (входит в реестр российского ПО). Р7-Офис позволил безболезненно для пользователей ускорить обработку и конвертацию офисных документов с помощью WEB-сервиса. В перспективе мы рассматриваем полноценный переход для всех работников предприятия на Р7-Офис, однако этот процесс требует решения ряда вопросов, т. к. не все предприятия, входящие в состав АО ОСК полноценно используют Р7-Офис. Для решения этих задач необходимо внедрение и налаживание WEB-сервиса Р7-Офис для всех предприятий, входящих в состав АО ОСК», – сказал начальник управления ИТ «Северной верфи» Альберт Рейх.