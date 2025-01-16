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IMDS In-Memory Database Systems



16.01.2025 Слабая защита позволяет выжимать из чат-ботов Microsoft конфиденциальные данные 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
18.05.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1
13.04.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1
16.03.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

IMDS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
HP Inc. 5685 1
Oracle Corporation 6687 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
Google LLC 11775 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 31 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
IDMS - Integrated Database Management System - Интегрированная система управления базами данных 4 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 141 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
dBase 9 1
InterSystems Cache 132 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Linux OS 9936 1
IBM DB2 371 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 121 1
IBM Informix СУБД 134 1
SAP Sybase 289 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 1
Google BigTable 6 1
Microsoft Visual FoxPro 19 1
MariaDB - SkySQL 40 1
Ingres - СУБД 17 1
Codd Edgar - Кодд Эдгар 4 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 38 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Швеция - Королевство 3619 1
Луна - спутник Земли 1475 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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