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SQLite встраиваемая СУБД

SQLite - встраиваемая СУБД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.07.2026 В Сети появился новый троян, умеющий расшифровывать краденные данные на своем сервере. Распространяется в аренду 1
14.07.2026 Axiom JDK и Haulmont объявили о публичном релизе OpenIDE Pro 1
12.05.2026 Двухфакторная защита больше не гарантия безопасности. ИИ научился писать эксплойты для ее обхода 1
07.04.2026 Минобороны вносит в реестр российского ПО приложение для поиска пропавших военных 1
04.03.2026 «Некстби» расширила инструментарий собственной платформы 1
12.02.2026 «Рег.облако» запустил облачный low-code инструмент для автоматизации бизнес-процессов и работы с ИИ 1
13.10.2025 КБ «Панорама» выпустило ГИС «Конструктор» версии 1.5 для ОС «Аврора» 1
02.10.2025 Автор «Библии открытого ПО»: кодексы поведения разработчиков нужно отменить. Они инструмент в руках скандалистов и приносят только вред 1
03.09.2025 ИИ Google смог предотвратить кибератаку 1
17.08.2025 Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета 1
05.08.2025 Нейросеть нашла 20 опасных «дыр» в популярных продуктах Open Source 1
09.09.2024 Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall 1
26.04.2024 Студенты Сеченовского университета и НИЯУ МИФИ разработали чат-бота для автоматической маршрутизации пациентов 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
17.05.2022 Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
18.06.2020 Следующее поколение корпоративных СУБД будет с открытым кодом? 1
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
14.05.2019 В популярнейшей СУБД нашлась «дыра», через которую можно захватить чужой компьютер 1
30.04.2019 Чужую переписку в Telegram можно купить по цене SIM-карты 1
16.01.2019 «Ланит» разработал решение, контролирующее печать и конфиденциальную информацию 1
31.10.2018 Telegram хранит переписку в незашифрованном виде. Дуров негодует и оправдывается 1
20.07.2018 Разработана новая быстрая файловая система для Linux 1
23.03.2018 «Доктор Веб»: новый троянец распространяется на сайте YouTube 1
29.01.2018 Порносайты стали запугивать пользователей и вымогать биткоины именем ЦРУ и ФСБ 1
22.08.2017 Троян научился обходить антивирусы с помощью невинных картинок 1
20.04.2017 «Доктор Веб» представил результаты исследования троянца – похитителя паролей 1
25.11.2014 Google выпустил бесплатный антивирус для Mac 1
20.10.2014 Автомобили-роботы поедут благодаря ГИС 1
21.07.2014 Разработчик ПО для iPhone: Во всех iOS-устройствах постоянно запущены шпионские службы 1
29.08.2013 Вышел MySQL Workbench 6.0 с оптимизированным интерфейсом и инструментарием 1
22.04.2013 Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств 1

Публикаций - 56, упоминаний - 59

SQLite и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 12
Oracle Corporation 7074 8
Microsoft Corporation 25775 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Intel Corporation 12811 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Telegram Group 2940 5
Adobe Systems 1597 5
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Apple Inc 13154 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 3
Cisco Systems - Talos 50 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Cellebrite 24 2
Google DeepMind 82 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
ЛАН-проект 12 2
Embarcadero 67 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 2
Dropbox 527 2
Nginx - Энджайникс 209 2
HackerOne 38 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
JetBrains 86 1
Монолит-Инфо 138 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Русский стандарт Банк 509 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Uber 357 1
Сбер - СберАвто 38 1
Банк24.ру 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 1
Мастер-Банк 35 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Альфа-Банк 1979 1
UPS 216 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Volvo Cars 262 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
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