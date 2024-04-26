Студенты Сеченовского университета и НИЯУ МИФИ разработали чат-бота для автоматической маршрутизации пациентов

Студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И.М. Сеченова совместно с обучающимися из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» создали Telegram-бота для предварительной автоматической маршрутизации пациентов. Он поможет пользователям определить подходящего специалиста для консультации, а врачам предоставит необходимую информацию о пациенте и избавит их от лишней бумажной работы. В перспективе возможна интеграция бота с системой электронной медицинской записи. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Чат-бот был создан с использованием Telegram API, SQLite и Python, рассказал один из разработчиков, обучающийся цифровой кафедры Сеченовского университета, студент шестого курса Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Артем Каштанов. Бот базируется на клинических рекомендациях и его можно интегрировать с системой электронной медицинской записи. Благодаря автоматизации и возможности самостоятельного обучения, он способен определять проблему пациента, направлять его к нужному специалисту и составлять форму с предварительной информацией для врача.

«У участкового терапевта, к которому впервые приходит на прием пациент по записи через ЕМИАС или мос.ру, есть всего 12 минут, чтобы собрать анамнез его жизни и болезни, поставить диагноз и назначить лечение, соответствующее современным стандартам или направить к специалистам, - сказал Артем Каштанов. - Часть этой работы вполне можно переложить на телеграм-бота – простого и максимально удобного для пользователя. После последовательного прохождения опросников бота пациентом врач получает краткую справку об его анамнезе и жалобах».

Telegram-бот для автоматической маршрутизации пациентов был разработан междисциплинарной командой студентов Сеченовского университета и НИЯУ МИФИ. Сейчас разработчики проводят тестирование бота и дорабатывают его функционал. Команда уверена, что в перспективе внедрение такого решения в систему здравоохранения позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи, оптимизирует рабочее время медперсонала, а также уменьшит количество рутинной бумажной работы врачей.