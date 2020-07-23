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Спецпроекты

Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда

2022
Интеграция Внедрения
, Текст: Денис Воейков

Судя по опубликованным Алексеем Навальным требованиям к кандидатам на различные ИТ-позиции в «Фонде борьбы с коррупцией», организация преимущественно использует распространенный свободный или бесплатный софт, хотя иногда задействует и проприетарные продукты.

Основной ИТ-стек ФБК Навального

Основатель некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный опубликовал на своем сайте новые вакансии этой структуры, из описания которых стал понятен основной стек задействованных в ней программ и общие очертания круга вспомогательных или перспективных для использования софтверных продуктов.

Давая пояснения в отношении вакансий техлида и бэкенд-разработчика, Навальный отметил, что основной стек технологий ФБК включает свободный фреймворк Django (и отчасти асинхронный фреймворк AioHTTP) для веб-приложений на языке Python и открытые свободно распространяемые СУБД: реляционную PostgreSQL и встраиваемую SQLite.

В стек также входит открытое ПО для контейнерной виртуализации Docker, Docker Compose и Kubernetes, открытое решение для управления разработкой ПО, включая систему управления репозиториями Git — GitLab, коммерческое, но бесплатное для открытых проектов ПО для управления этими проектами Youtrack и проприетарный защищенный корпоративный мессенджер Slack.

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Стал известен ИТ-стек ФБК (фото из Facebook Алексея Навального)

Python сейчас является одним из самых широко используемых в мире языков программирования. Считается, что он идеален для новичков. В то же время он нашел применение в масштабных интернет-проектах, включая YouTube, Instagram и Dropbox, а именно с интернетом во многом связана публичная активность ФБК. Впрочем, большим плюсом для соискателей указано также знание языка Go.

Что касается интереса фонда к технологиям виртуализации и облакам (о них — ниже), то возможно это связано с частыми обысками в главном офисе ФБК в Москве и в его региональных штабах в городах России, которые проводят правоохранительные органы. Обыски нередко завершаются полным изъятием всей компьютерной и иной техники. Перечисляя ее, сотрудники фонда в последнее время серверы не упоминают. То есть серверными мощностями организация полностью или частично пользуется удаленно.

«Мы готовы менять стек, учитывая реалии современной разработки, прислушиваться к вашему опыту и использовать другие технологии, но кандидат должен понимать, что большинство наших проектов невозможно будет переписать одномоментно, и их необходимо будет поддерживать», — говорится в записках к обеим упомянутым вакансиям.

Использование каких именно других технологий сейчас допускают в ФБК, считая их перспективными, в фонде по запросу CNews на момент выхода этого материала объяснить не смогли.

ФБК позиционирует себя как единственную в России некоммерческую организацию, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти. В фонде утверждают, что его деятельность осуществляется исключительно на пожертвования россиян.

Прочий софт для ФБК

Помимо техлида и бэкенд-разработчика, ФБК также требуется DevOps-инженер (от англ. development and operations; методология взаимодействия ПО-разработчиков). В описании этой вакансии кроме уже описанных выше технологий от соискателя ожидаются навыки работы еще с рядом продуктов.

В частности требуются знания бесплатного (в ограниченной конфигурации) веб-сервера Nginx, опыт работы с коммерческими облаками Google Compute Engine, Amazon Web Services и др., знание свободного командного интерпретатора в юниксоподобных системах Bash, опыт работы с открытой системой на Java для интеграции ПО — Jenkins, навыки взаимодействия с открытой системой мониторинга ИТ и сервисов Prometheus, а также практическое понимание методологии разработки программного обеспечения CI/CD (Continuous integration & Continuous delivery).

Плюсом для описываемой вакансии будет опыт поддержки RESTful-приложений и свободной системы поиска Sphinx, а также навыки работы с открытыми виртуализационными решениями Podman, Rancher и др.; опыт работы с опенсорсными агрегаторами логов ELK, EFK и др.

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