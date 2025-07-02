Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200718
ИКТ 15522
Организации 11821
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3593
Системы 27072
Персоны 87692
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1333
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2842
Мероприятия 893

openSUSE SUSE Linux Rancher

openSUSE - SUSE Linux Rancher

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2025 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России

 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
04.06.2024 «Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации 2
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» 1
05.10.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС» 1
23.02.2022 Недетские игры — как современные технологии работы с данными помогают индустрии гейминга 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 2
19.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1
12.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 3
01.11.2021 SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes 2
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 2
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 2
27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes 1
09.12.2020 SUSE завершила приобретение Rancher Labs 2
08.12.2020 В SUSE сообщили об успехах в четвертом квартале и продолжении роста во всем мире 1
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО 1
06.08.2020 SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом 2
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1

Публикаций - 26, упоминаний - 37

openSUSE и организации, системы, технологии, персоны:

openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 14
Microsoft Corporation 25825 4
Oracle Corporation 7092 4
Google LLC 12748 4
Flant - Флант 219 4
Broadcom - VMware 2621 3
Microsoft Corporation - GitHub 1086 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 954 3
Amazon Inc - Amazon.com 3293 2
Yandex - Яндекс 9302 2
AMD - Advanced Micro Devices 4683 2
Red Hat 1380 2
Canonical 223 2
Nginx - Энджайникс 211 2
Zabbix SIA - Заббикс 180 2
Avito Tech - Авито Тех 41 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 16 1
Orion soft - Орион софт - 328 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 19 1
HashiCorp 16 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10999 1
Lenovo Group 2470 1
Apple Inc 13231 1
Meta Platforms - Facebook 4626 1
Intel Corporation 12851 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
9642 1
Ред Софт - Red Soft 1253 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 798 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 151 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
Fujitsu 2108 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1450 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 426 1
Dropbox 528 1
1С-Битрикс - Bitrix 677 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1274 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
JUG Ru Group - Джуг Ру Груп 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Газпром ПАО 1497 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 624 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1540 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1720 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 300 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
Superjob - Суперджоб 883 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 174 1
Сбер - СберАвто 38 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1438 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 19
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2016 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 15
DevOps - Development и Operations 1258 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7271 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3249 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5278 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13223 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3369 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 6
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 580 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2333 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6746 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 5
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1295 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18156 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1116 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3230 4
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 369 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 610 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1266 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 343 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 517 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2065 3
Linux OS 11600 10
Red Hat OpenShift 170 9
Docker - Платформа распределённых приложений 554 8
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 42 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 4
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 273 4
Jenkins 60 4
Prometheus - Monitoring system & time series database 95 4
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 220 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1304 3
Microsoft Azure 1529 3
Google Cloud Platform - GCP 386 3
Oracle Java - язык программирования 3484 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5793 3
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 227 3
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 160 3
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 3
openSUSE - SUSE Linux NeuVector 10 3
Vue.js 27 2
Microsoft Windows 16953 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1024 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 656 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 2
C/C++ - Язык программирования 900 2
Google Kubernetes Engine - GKE 14 2
Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 38 2
Metabase 12 1
NetApp Trident Services 3 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 88 1
Flant - Okmeter 11 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 76 1
Red Hat Podman 37 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 93 1
Open Source Geospatial Foundation - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 3 1
VictoriaMetrics 8 1
Amazon Web Services - AWS CloudFormation 5 1
NetApp ONTAP 69 1
Главчев Владимир 21 5
Титов Александр 55 2
Юдин Дмитрий 38 2
Di Donato Melissa - Ди Донато Мелисса 5 2
Жуков Павел 5 2
Кожокин Артем 8 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 9 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Морарь Максим 25 1
Метлов Константин 3 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
Хабаров Виталий 2 1
Голунцова Мария 1 1
Антонов Алексей 1 1
Егорушков Антон 1 1
Гаевский Дмитрий 1 1
Талабирчук Андрей 1 1
Рустамов Рустам 550 1
Титов Борис 64 1
Краснов Александр 91 1
Навальный Алексей 63 1
Калуцкий Иван 2 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Liang Sheng - Лян Шэн 2 1
Strecker Frank - Штрекер Франк 1 1
Daniels Jason - Дэниелс Джейсон 1 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Лагутин Алексей 10 1
Чистов Александр 22 1
Гурзов Константин 19 1
Михайлов Михаил 11 1
Шуткин Николай 12 1
Наумов Сергей 43 1
Минаев Андрей 15 1
Лем Станислав 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 2
Германия - Федеративная Республика 13259 2
Европа 25003 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 1
Канада 5088 1
Израиль 2862 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2080 1
Украина 7939 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2854 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 1
США - Калифорния 4837 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 238 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 923 1
Нидерланды 3759 1
Кипр - Республика 638 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 485 1
Латвия - Латвийская Республика 837 1
США - Калифорния - Купертино 282 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 568 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 1
Канада - Монреаль 71 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Донбасс 68 1
Кипр - Лимасол 21 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8918 2
Аренда 2710 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3888 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Английский язык 7048 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6109 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6205 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6598 1
Энергетика - Energy - Energetically 5915 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1746 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2026 1
Инди - independent 71 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 385 1
Металлы - Серебро - Silver 832 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2560 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 140 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 201 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 72 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5021 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Gartner - Гартнер 3663 4
IDC - International Data Corporation 4997 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
Forrester Wave 46 2
Мировой рынок компьютерных игр 2 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Bristol - Бристольский университет 87 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1285 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2675 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще