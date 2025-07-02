Индексная книга (каталог) CNews*
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openSUSE SUSE Linux Rancher
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 37
openSUSE и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 8
|Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 2
|Gartner - Гартнер 3663 4
|IDC - International Data Corporation 4997 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
|Forrester Wave 46 2
|Мировой рынок компьютерных игр 2 1
|Mordor Intelligence 35 1
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.