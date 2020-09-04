«Скорую помощь» ДНР перевели на СПО

Минсвязи ДНР автоматизировало работу «скорой помощи» республики, обеспечив переход от бумажного оформления вызовов пациентов к электронному и автоматическое определение местоположения бригад врачей. В основу проекта легли СПО-решения.

Автоматизация скорой помощи ДНР

Министерство связи непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) вместе с Минздравом республики ввели в эксплуатацию автоматизированную информационную систему «Скорая медицинская помощь» (АИС СМП). Об этом CNews рассказали представители Минсвязи ДНР.

Идея автоматизации работы «скорой помощи» в регионе появилась еще во время Украины. К 2020 г. в Донецке планировалось запустить Единый диспетчерский центр, в котором, в том числе, были бы установлены большие экраны для отслеживания перемещения машин скорой помощи. Но этим планам не суждено было сбыться.

До недавнего времени в диспетчерских центрах «скорой помощи» ДНР действовал бумажный документооборот: диспетчер принимал вызов на дисковый телефон, оформлял карточку, затем внутри помещения она перемещалась по рельсам для отправки бригады врачей по нужному адресу.

Теперь же диспетчер оформляет на компьютере карточку вызова с указанием адреса, куда следует отправлять бригаду «скорой помощи», с автоматической передачей соответствующих сведений. АИС СМП также обеспечивает запись телефонных разговоров, причем как между диспетчером и звонящим, так и между диспетчером и бригадой «скорой помощи».

Диспетчеры оказались не до конца готовы к автоматизации

Правда, как рассказали CNews некоторые диспетчеры скорой помощи непризнанной республики, им пока непривычно оформлять карточки на компьютере и при работе в бумажном виде они тратили на это меньше времени.

Автоматизированное рабочее место диспетчера «скорой помощи» ДНР.

Впереди видны старые рабочие места, а у радиаторов отопления

заметен прозрачный желоб для передачи бумажных карточек вызовов

В будущем в систему будет внедрено распознавание голоса. Это облегчит ввод информации об адресе, куда нужно отправлять врачей.

Соответствующая система должна будет обеспечивать возможность распознавания сразу двух голосов: вызывающего абонента и диспетчера, который, вслед за инициатором звонка, может повторить требуемый адрес.

Телекоммуникационная составляющая проекта

В реализации проекта приняли участие все три республиканских оператора связи: «Феникс» (оказывает услуги мобильной связи), «Комтел» (фиксированная связь) и «Угтелеком» (отвечает за центры обработки данных и магистральные каналы). Первые два обеспечили для проекта каналы связи, а «Угтелеком» предоставил Центры обработки данных и номерную емкость.

Между диспетчерскими центрами «скорой помощи» и операторами проложено оптическое кольцо. Предполагается, что в случае обрыва каналов связи на одном из диспетчерских центров вызовы будут перераспределяться между другими центрами.

Оборудование для автоматизированных рабочих мест диспетчеров «скорой помощи»

Машины «скорой помощи» оборудованы датчиками навигационной системы ГЛОНАСС для автоматического определения их местоположения. Обратное геокодирование осуществляется через API геокодера «Яндекс.Карты».

СПО-решения для «скорой помощи»

За ИТ-составляющую проекту ответственно госпредприятие «Астелит». Оно было создано в 2017 г., и его первоначальной целью было управление имуществом национализированного украинского сотового оператора Lifecell (который ранее также назывался «Астелит»).

Данное имущество – в основном, базовые станции – было передано в аренду сотовому оператору «Феникс», после чего все «Астелит» переориентировался на проекты в области госинформатизации.

АИС СМП основана на решениях Kubernetes, Rancher и Docker, предназначенных для автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. Все данные решения относятся к классу свободного программного обеспечения (СПО).

ИТ-решения на «Почте Донбасса»

Ранее другое местное предприятие – «Почта Донбасса» - внедрило СПО-решение Umbrella, предназначенное для управления ИТ-инфраструктурой организаций. Umbrella разработана донецким физиком Константином Метловым на базе Linux-дистрибутива Ubuntu. Минсвязи ДНР намерено на базе Umbrella создать закрытый дистрибутив «Цитадель» для внедрения в госорганы.

Кроме того, «Почта Донбасса», на базе «1С», создала собственную ERP-систему закрытым кодом АРМ ОС, поддерживающую работу с Linux через веб-интерфейс.