«Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР

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«Почта Донбасса» на Umbrella

«Почта Донбасса» внедрила решение Umbrella, предназначенное для управления ИТ-инфраструктурой предприятия и относящееся к классу программного обеспечения с открытым кодом (СПО). Об этом CNews рассказали в Министерстве связи непризнанной Донецкой народной республики, курирующем данное предприятие.

Продукт с открытым кодом от донецкого физика

Umbrella основана на Linux-дистрибутиве Ubuntu. Основным разработчиком продукта является донецкий физик Константин Метлов. В разработке принимали участие сотрудники Донецкого физико-технического института им. А.А. Галкина. Umbrella обеспечивает работу системы авторизации Kerberos, подключенной к LDAP.

Кроме того, Umbrella обеспечивает управление топологией сети, ИТ-безопасностью, аппаратным обеспечением и позволяет создавать конфигурации рабочих место сотрудников и серверов. В числе прочего Umbrella поможет вычислять ключевые показатели эффективности для каждого сотрудника.

Umbrella в отделении «Почты Донбасса» в Старобешевском районе ДНР

«По сути, Umbrella обеспечивает функционал, который системный администратор обычно делает при приходе на новую работу, - поясняют в Минсвязи ДНР. – Потом приходит другой системный администратор и все переделывают, в результате чего возникает хаотичное хозяйство. Umbrella же позволяет упорядочить весь этот процесс».

В Минсвязи ДНР довольны ходом работ по внедрению Umbrella и намерены на его базе создать закрытый дистрибутив «Цитадель» для госорганов. Для Umbrella планируется получение сертификатов ФСТЭК и ФСБ. Кроме того, работе с Umbrella планируется обучать студентов Донбасского государственного университета с возможностью участия в разработке продукта.

ИТ-проекты ДНР

За ИТ-проекты в ДНР отвечает госпредприятие «Астелит». Оно было создано в начале 2017 г., его первоначальной задачей было управление имуществом покинувшего в тот момент республику сотового оператора Lifecell (бывшее название - «Астелит»). Принадлежавшие ему базовые станции сейчас отданы в аренду республиканскому сотовому оператору «Феникс», созданному на базе другого ушедшего из республики оператора – «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon).

В Минсвязи ДНР внедрили Redmine – систему управления проектами на базе Rubby on rails. Система также относится к классу СПО, причем в Минсвязи ее «допилили на 40%. Кроме того, в министерстве была внедрена криптографическая библиотека Bounty Castle, работающая на базе Java и обеспечивающую совместимость с любыми системами шифрования. Для обеспечения работы электронной подписи (удостоверяющий центр был запущен на базе Минсвязи) в министерстве обеспечили совместимость данной библиотеки с российским ГОСТ.

В планах Минсвязи ДНР значится создание Gitlab – локального аналога репозитория Github, где будет размещать исходный код созданного для нужд госорганов ПО с возможностью самостоятельного тестирования и скриптами развертывания. Также в министерстве планируют организовать Cloudstate – единую платформу для предоставления госсервисов в облаке.

Собственная ERP-система от «Почта Донбасса»

У «Почта Донбасса» есть и ИТ-продукт собственной разработки, но уже с закрытым кодом. Это ERP-система АРМ ОС, созданная на базе «1С» и поддерживающая работу с Linux через веб-интерфейс.