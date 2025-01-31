Redmine
Redmine и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|Метлов Константин 3 2
|Силуанов Антон 66 1
|Проскурин Дионисий 1 1
|Захарченко Александр 2 1
|Яценко Виктор 21 1
|Гребнев Егор 41 1
|Стрельцов Николай 5 1
|Терехов Андрей 39 1
|Коблев Евгений 1 1
|Гумённый Петр 3 1
|Гончаренко Дмитрий 1 1
|Малюка Дмитрий 2 1
|Зайнуллин Марат 1 1
|Минькин Юлий 1 1
|Абрамов Владимир 12 1
|Осотин Сергей 1 1
|Басалаева Екатерина 1 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Березин Максим 112 1
|Саматов Константин 5 1
|Щеглов Константин 2 1
|ДонФТИ - Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина 1 1
|ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
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