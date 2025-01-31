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Redmine

Redmine


31.01.2025 «Первый Бит» завершил внедрение системы «1С:PM Управление проектами Корп» в «Банковские инновационные системы» 1
03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1
20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
11.09.2024 «K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы 1
22.08.2024 «Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy 1
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
31.08.2023 «Первый бит» запустил решение для организации проектной работы 1
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
29.06.2017 Мобильные приложения: как не «проколоться» на разработке и тестировании 1
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии 1
27.05.2016 Virtuozzo совместно с Bitnami запустили сервис Virtuozzo Application Catalog 1
13.06.2012 Цифровой агрегатор Enaza внедрил систему спринтов в веб-разработки 1
16.01.2012 «Мегаплан» лидирует среди инструментов для управления проектами на рынке веб-разработок 1
01.03.2011 СМБ: как бесплатно управлять сотрудниками 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Redmine и организации, системы, технологии, персоны:

8234 7
Cisco Systems 5115 3
Microsoft Corporation 24640 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 2
Check Point Software Technologies 760 2
Red Hat 1306 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 2
Oracle Corporation 6696 2
Ростелеком 9713 1
Broadcom - VMware 2364 1
Softline - Софтлайн 2821 1
GitHub 822 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
Киевстар - Kyivstar 540 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
Астелит 134 1
Yandex - Яндекс 7367 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Intel Corporation 12201 1
Dell EMC 5030 1
Мегаплан 76 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 318 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Alfresco Software 146 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 809 1
Системы документооборота 498 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 850 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Webasyst - ВебАсист 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 2
Почта России ПАО 2116 1
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Superjob - Суперджоб 510 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Unsplash 786 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 3
ДНР - Почта Донбасса 9 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4110 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30765 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3074 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24169 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7395 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12549 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10210 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6247 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8203 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4017 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1535 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6103 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2197 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 898 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1707 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1899 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 736 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 413 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 632 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6678 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 592 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5721 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 2
Linux OS 9968 6
Microsoft Exchange 1715 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 5
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 141 4
Microsoft Windows 15683 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 3
Docker - Платформа распределённых приложений 336 3
Asterisk 77 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 927 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 9 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 2
Microsoft Office 3739 2
Linux - Debian GNU 468 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 485 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 2
Oracle Java - язык программирования 3078 1
JavaScript - JS - язык программирования 1191 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 1
Red Hat oVirt 42 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
Apple iOS 7817 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Android 14014 1
SugarCRM 36 1
Google Play - Google Store - Android Market 3293 1
Apple macOS 2067 1
Squid - прокси-сервер 41 1
Apple - App Store 2892 1
Метлов Константин 3 2
Силуанов Антон 66 1
Проскурин Дионисий 1 1
Захарченко Александр 2 1
Яценко Виктор 21 1
Гребнев Егор 41 1
Стрельцов Николай 5 1
Терехов Андрей 39 1
Коблев Евгений 1 1
Гумённый Петр 3 1
Гончаренко Дмитрий 1 1
Малюка Дмитрий 2 1
Зайнуллин Марат 1 1
Минькин Юлий 1 1
Абрамов Владимир 12 1
Осотин Сергей 1 1
Басалаева Екатерина 1 1
Шаталова Ольга 12 1
Кабаков Ярослав 59 1
Березин Максим 112 1
Саматов Константин 5 1
Щеглов Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 10
ДНР - Донецкая Народная Республика 163 2
Донбасс 59 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Украина - Одесса 188 1
Казахстан - Республика 5534 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Япония 13292 1
Украина 7615 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 21 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Украина - Киев 1125 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
Испания - Мадрид 169 1
Земля - планета Солнечной системы 10380 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 1
Германия - Федеративная Республика 12689 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
ДНР - Горловка 5 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8435 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2926 2
Английский язык 6639 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 2
Blacklist - Чёрный список 618 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
Физика - Physics - область естествознания 2648 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9959 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18538 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 1
Аренда 2425 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
Образование в России 2204 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 701 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4810 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1369 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1633 1
Экзамены 430 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 73 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1870 1
Juniper Research 522 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Tagline - Тэглайн 28 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
ДонФТИ - Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина 1 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
Украина - Евромайдан 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 520 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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