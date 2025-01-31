Сеник Екатерина
|31.01.2025
|«Первый Бит» завершил внедрение системы «1С:PM Управление проектами Корп» в «Банковские инновационные системы» 1
Сеник Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
|1С 8272 1
|ITLand - 1С:PM Управление проектами 12 1
|Redmine 17 1
|Microsoft Office 3757 1
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