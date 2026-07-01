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Индексная книга (каталог) CNews*
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АйСи Групп К-Телеком Winmobile Win Mobile Вин Мобай

АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 5 057 923 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 5 057 923 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 15 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 Новым главой СДЭК стал бывший топ-менеджер МТС 1
23.09.2025 Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год 1
28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка 1
24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 1
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 1
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 2
18.07.2024 «СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года 2
15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи 1
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 1
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 2
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 1
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 1
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 1
13.04.2022 В Крыму создали тестовую зону эксплуатации отечественного оборудования мобильной связи 1
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 1
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 2
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
23.04.2018 Yota в разы снизила цены в Крыму 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 1
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 3
24.03.2016 В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 69

АйСи Групп и организации, системы, технологии, персоны:

К Телеком - Исеть Телеком 96 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 33
Ростелеком 10862 29
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 29
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 26
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 24
Миранда-Медиа 77 24
Киевстар - Kyivstar 568 22
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 20
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 20
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 20
МегаФон 10614 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3307 17
Укртелеком - Ukrtelecom 244 15
СИНХ - Таттелеком 227 14
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 11
АйСи Групп - IC Group - Айси Тех - АйСи Инвест 18 11
Vodafone Group 1411 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4875 10
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 65 10
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 8
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 7
Астелит 137 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 5
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 162 5
Тримоб - TriMob 35 5
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 4
Yandex - Яндекс 9104 4
Telegram Group 2881 4
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 157 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 302 3
Интертелеком - Intertelecom 38 3
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 3
Карабах-Телеком 7 3
Лугаком - Lugacom 12 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 47 10
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 3
Фин-Партнер УК 4 2
Россети Ленэнерго 1698 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 2
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 2
Спецстройкрым 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1706 1
Саркисян груп 1 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 16 1
АйСи Групп - АйСи Доставка - АйСи Логистик 2 1
eBay Inc 1639 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1257 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1496 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
ПСБ - Промсвязьбанк 954 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 132 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3051 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2324 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 77 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
СБУ - Служба безопасности Украины 97 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 90 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 45
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5342 27
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2622 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 21
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10022 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7532 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4977 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11689 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 9
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 286 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9365 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26134 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9221 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 8
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 720 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11455 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1674 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2255 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4354 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3636 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12814 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6345 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4013 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1164 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 611 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13404 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9808 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34373 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5467 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3625 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9760 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 397 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1017 3
FreePik 1797 2
Google Android 15156 2
Apple iOS 8538 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 2
Apple - App Store 3086 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1957 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 14 2
Carbon Soft - EvaTeam 39 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 22 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 557 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 27 1
Сбер - СберМобайл - SberMobile AIoT - SberMobile Artificial Intelligence of Things 7 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 16 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
Google Chrome - браузер 1689 1
Google YouTube - Видеохостинг 2985 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 939 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1023 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 1
Google Cloud Services 240 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atlassian - Confluence 178 1
Redmine 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 1
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Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 15
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Салманов Олег 1 1
Громяк Юрий 1 1
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Армения - Республика 2433 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 18
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3416 10
ДНР - Донецкая Народная Республика 229 9
ЛНР - Луганская Народная Республика 200 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 169 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 4
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 14 4
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 53 4
Турция - Турецкая республика 2592 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2339 3
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 59 3
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 3
Украина - Херсонская область - Скадовск 3 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1104 2
Греция - Греческая Республика 1014 2
НКАО - Степанакерт - Ханкенди 2 1
ДНР - Горловка 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1422 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1239 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2510 1
Земля - планета Солнечной системы 10829 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3127 1
Швеция - Королевство 3771 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 1
Канада 5058 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1670 1
Узбекистан - Республика 1982 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6968 15
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 861 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7010 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10814 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7406 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1900 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3950 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8025 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 3
Паспорт - Паспортные данные 2819 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1626 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 2
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 31 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6061 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8738 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 2
Аренда 2659 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8765 2
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1535 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8442 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1369 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2499 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1550 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1171 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 339 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11442 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 1
РИА Новости 1029 3
Wikipedia - Википедия 641 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 2
Ведомости 1435 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2350 2
Комсомольская правда ИД 81 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
Forbes - Форбс 979 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1244 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Радио России - радиостанция 49 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Интерфакс Украина 12 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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