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АйСи Групп К-Телеком Winmobile Win Mobile Вин Мобай
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 5 057 923 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 55, упоминаний - 69
АйСи Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 15
|Кузнецов Павел 42 11
|Никифоров Николай 1138 6
|Аксенов Сергей 30 5
|Полонский Дмитрий 15 4
|Медведев Дмитрий 1664 4
|Ротенберг Борис 9 4
|Крючков Олег 7 3
|Ройтман Евгений 44 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Громов Ростислав 13 3
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 3
|Клименко Дмитрий 3 3
|Сухов Андрей 6 2
|Топорищев Павел 3 2
|Волков Сергей 108 2
|Иванов Олег 150 2
|Зарицкий Владимир 8 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Кохановская Елена 20 2
|Арзуманян Карен 5 2
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Шафигуллин Лутфулла 8 2
|Стремоусов Кирилл 1 1
|Шарапова Ольга 3 1
|Рогов Владимир 1 1
|Новикова Ирина 2 1
|Христич Евгения 2 1
|Большаков Артем 3 1
|Борунов Борис 1 1
|Голиков Антон 2 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 61 1
|Жаброва Ирина 2 1
|Данкин Александр 2 1
|Салманов Олег 1 1
|Громяк Юрий 1 1
|Карасев Станислав 1 1
|Звинчук Михаил 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.