Горелик Константин


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 «СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam 1
15.10.2020 WaveAccess присоединилась к разработке виртуальной витрины для мобильной платформы Humans в Узбекистане 1
16.05.2019 Yota перешла на Microsoft Dynamics 365 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Горелик Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Монолит-Инфо 124 1
Microsoft Corporation 25151 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 43 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1526 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8411 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1784 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3074 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12050 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28765 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 672 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2033 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25690 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1127 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21740 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 382 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 1
Microsoft Dynamics 1182 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 110 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 950 1
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 12 1
Google Play - Google Store - Android Market 3406 1
Apple - App Store 2981 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Савчук Аурика 8 1
Узбекистан - Республика 1856 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7243 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 551 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11338 1
Английский язык 6842 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 1
