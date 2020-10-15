WaveAccess присоединилась к разработке виртуальной витрины для мобильной платформы Humans в Узбекистане

WaveAccess присоединилась к командам разработчиков мобильной платформы Humans, запущенной в Узбекистане. Виртуальная витрина приложения, за создание которой отвечала WaveAccess, обеспечивает навигацию пользователей по обширному каталогу товаров и услуг, включая коммунальные и телеком-услуги, мобильную связь и др. Проект реализован по заказу одноименной международной группы компаний Humans.

Платформа Humans была запущена в Узбекистане в июне 2020 г., а уже в сентябре в решение были добавлены возможности, разработанные командой WaveAccess. С ее помощью пользователи могут управлять услугами виртуального мобильного оператора и проводить финансовые операции, включая оплату счетов за государственные, телеком- и другие услуги, при этом накапливая бонусы и получая кэшбек со всех транзакций. Приложение доступно в App Store и Google Play, поддерживает узбекский, русский и английский языки.

WaveAccess была приглашена в команду разработчиков приложения, собранную Humans для ускоренного запуска продукта. Перед ИТ-компанией стояла задача разработать «лицо» решения: каталог актуальных предложений с поиском и навигацией, каталог услуг с возможностью найти нужные телеком- и коммунальные услуги, детализированные страницы партнеров. Созданная виртуальная витрина — это каталог предложений, включающий отображение подробной информации о каждом партнере сервиса, распределение товаров и услуг по категориям и поиск (включая историю платежей и текстовый поиск по каталогу).

Также специалисты WaveAccess оснастили приложение графическими эффектами для сопровождения действий пользователя (например, анимация при первом входе в приложение), что побуждает пользователя совершать больше ключевых действий, делиться информацией.

Ускоренный вывод продукта на рынок стал возможен в том числе благодаря подходу модульной разработки. Решение было разделено на независимые функциональные модули, над которыми параллельно работали несколько команд, в том числе WaveAccess. Участие в проекте с модульной архитектурой потребовало от технологических партнеров Humans особой компетенции, так как традиционно мобильные приложения создаются как монолит.

Высокий уровень отзывчивости приложения обеспечивается за счет более сложной логики запросов: вместо REST API применен GraphQL. Так приложение загружает только те данные, которые нужны пользователю, потребляя меньше трафика и уменьшая количество запросов данных. В проекте были использованы языки Kotlin и Swift.

«Активная фаза работы над сервисом выпала на непростой период всеобщей самоизоляции. Мы ценим то, с какой вовлеченностью в разработку включилась WaveAccess, и то, как оперативно команда реагировала на меняющиеся требования к проекту», — сказал Константин Горелик, директор по информационным технологиям Humans.

Проект развивается, и в планах WaveAccess разработка еще нескольких функциональных модулей приложения, которые позволят пользователям Humans решать больше задач.