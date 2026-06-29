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Индексная книга (каталог) CNews*
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Meta* GraphQL Foundation GraphQL Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API

Meta* - GraphQL Foundation - GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API
* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 «РОСА Центр управления» 2.6.0 получил удаленное управление рабочим столом и автоматическое подключение устройств 1
14.04.2026 «Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF 1
19.02.2026 LDM.CSP 1.11: сокращение time-to-market, интеграция с SAP и больше возможностей для создания бизнес-приложений 2
04.02.2026 «Континент TLS-Сервер» компании «Код Безопасности» получило сертификат ФСБ 1
26.01.2026 Обновилась СЭД «Дело» ЭОС: улучшены возможности для работы со служебными документами 1
18.12.2025 Навыки, которые повысят стоимость ИТ-специалистов в 2026 г.: исследование hh.ru 1
17.03.2025 «СберТех» открыл доступ к коду инструмента для ускорения бэкенд-разработки Platform V DataSpace 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore 1
27.06.2024 Версия СЭД «Дело» 24.2 получила новую технологическую платформу и повышенный комфорт работы 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1
26.01.2024 CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
15.10.2020 WaveAccess присоединилась к разработке виртуальной витрины для мобильной платформы Humans в Узбекистане 1
27.08.2019 Дыра в Facebook позволяла удалять чужие юзерпики 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Meta* и организации, системы, технологии, персоны:

WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 43 3
9496 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 2
1С-Битрикс - Bitrix 665 2
Код Безопасности 790 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 190 1
Outside Digital 3 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 40 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Adobe Figma 72 1
HeadHunter Group - Edstein - Эдштейн 8 1
PimCore 13 1
Nobilis Group 11 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 9 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1678 1
Broadcom - VMware 2592 1
SAP SE 5575 1
Microsoft Corporation 25688 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15545 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 315 1
Microsoft Corporation - GitHub 1052 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 934 1
Diasoft - Диасофт 1121 1
Naumen - Наумен 743 1
X-Com - Икс ком 185 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 89 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 95 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 50 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 1
Монолит-Инфо 138 1
Mindbox - Майндбокс 31 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1201 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 2
Газпром ПАО 1483 1
Microsoft - LinkedIn 694 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 1
UPS 215 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 320 1
Superjob - Суперджоб 826 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 296 1
Комус 109 1
UMA - United Music Agency 40 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 87 1
Сбер - СберАвто 38 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5554 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
OWASP - Open Web Application Security Project 139 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5070 9
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 471 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34323 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64133 7
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60998 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1657 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25163 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5623 4
WMX - WebmonitorX - ПроAPI 14 3
WMX - WebmonitorX - ПроWAF 19 3
Microsoft Windows 16781 3
Oracle Java - язык программирования 3449 3
JavaScript - JS - язык программирования 1399 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 3
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 256 3
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 32 2
Код Безопасности - Континент TLS VPN 15 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1715 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 275 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1258 2
Linux OS 11418 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 2
Docker - Платформа распределённых приложений 526 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 247 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 128 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 92 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 503 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 34 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 92 1
SAP ArchiveLink 11 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 205 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 1
HeadHunter - Talantix 52 1
FanRuan - FineBI 31 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 154 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 397 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dataspace 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 62 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 1
YAML - Ain't Markup Language 40 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1014 1
Палей Лев 58 2
Дбар Федор 50 1
Луцив Данила 7 1
Кислицкий Максим 7 1
Грудинин Дмитрий 27 1
Плашкевич Сергей 4 1
Хадина Марина 44 1
Слученков Антон 18 1
Дорохова Марина 58 1
Черкасова Любовь 18 1
Можейко Андрей 1 1
Симуни Антон 2 1
Берман Павел 1 1
Бардин Дмитрий 1 1
Кайгородов Илья 2 1
Папко Максим 2 1
Мельникова Анастасия 438 1
Рахметов Руслан 67 1
Скородумов Иван 4 1
Сахаров Александр 93 1
Антипов Александр 23 1
Горелик Константин 3 1
Harewood Philippe - Хэрвуд Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164489 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19365 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4446 1
Германия - Федеративная Республика 13148 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1778 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2027 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 1
Узбекистан - Республика 1982 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15851 6
Английский язык 6995 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11409 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3016 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11640 2
Аудит - аудиторский услуги 3385 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1363 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27007 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1369 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57111 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3366 1
Blacklist - Чёрный список 700 1
Ergonomics - Эргономика 1738 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52973 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6519 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7314 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1472 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3428 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1621 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1692 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2292 1
Философия - Philosophy 527 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 598 1
Черкизон - Черкизовский рынок 177 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5614 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6526 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3928 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1143 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3935 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 103 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5705 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 606 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 273 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5074 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 350 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 261 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 93 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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