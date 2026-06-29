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Meta* GraphQL Foundation GraphQL Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Meta* и организации, системы, технологии, персоны:
|Палей Лев 58 2
|Дбар Федор 50 1
|Луцив Данила 7 1
|Кислицкий Максим 7 1
|Грудинин Дмитрий 27 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Хадина Марина 44 1
|Слученков Антон 18 1
|Дорохова Марина 58 1
|Черкасова Любовь 18 1
|Можейко Андрей 1 1
|Симуни Антон 2 1
|Берман Павел 1 1
|Бардин Дмитрий 1 1
|Кайгородов Илья 2 1
|Папко Максим 2 1
|Мельникова Анастасия 438 1
|Рахметов Руслан 67 1
|Скородумов Иван 4 1
|Сахаров Александр 93 1
|Антипов Александр 23 1
|Горелик Константин 3 1
|Harewood Philippe - Хэрвуд Филипп 1 1
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