«Заслон» создал единую среду для управления ИТ-процессами и проектами на технологиях

Центр по разработке современных систем и оборудования «Заслон» повысил прозрачность управления ИТ-процессами и эффективность проектной деятельности на базе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Результатом внедрения стало сокращение количества рабочих пространств и создание площадки для взаимодействия сотрудников, что обеспечивает централизованное управление ИТ-услугами и проектами. В едином пространстве ежемесячно обрабатывается 7 тыс. запросов, услуги поддержки получают 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Ранее предприятие использовало разные системы, чтобы контролировать задачи техподдержки и вести проекты для внешних заказчиков. Это приводило к дублированию сведений и замедляло работу подразделений. Возникла необходимость создания единого рабочего пространства для прозрачного управления ИТ-процессами и проектной деятельностью.

Заказчик выбрал связку решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Специалисты Naumen провели аудит бизнес-процессов, что позволило глубже понять текущие потребности компании. Команда внедрения адаптировала коробочную версию Naumen Service Desk под процессы предприятия «Заслон». Решение позволяет управлять конфигурационными единицами, версиями ПО, инцидентами, запросами на обслуживание. Обращения от сотрудников поступают по электронной почте, телефону и через портал самообслуживания. Чаще всего предоставляются ИТ-услуги: установка и настройка ПО, организация рабочих мест, консультации по техническим вопросам.

Naumen Project Ruler выбран как основной инструмент для ускорения работы с задачами и поручениями, которые приходят из различных источников. Для этого выполнены интеграции с системами «1C:ERP», ERP Omega, «1С:Документооборот», «1С:Электронный журнал изменений», Active Directory. Управление рабочим временем реализовано благодаря интеграции с «1С:Зарплата и управление персоналом».

Процессы проектной деятельности адаптированы под специфику предприятия «Заслон» на всех уровнях: от отдельных задач до портфелей проектов. Например, настроены права доступа к нужной информации с учетом роли участников, что ускоряет работу специалистов и при этом защищает данные. Произведена миграция существующих проектов и задач из Redmine, а также интеграция с Git и другими инструментами разработки. Благодаря этому компания объединила смежные процессы в едином пространстве: разработку, управление проектами и продуктами.

Результатом внедрения Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler стало сокращение количества рабочих пространств и создание единой площадки взаимодействия сотрудников, что обеспечивает централизованное управление ИТ-услугами и проектами. Это улучшило исполнительскую дисциплину и контроль над процессами, дало сотрудникам возможность сфокусироваться на достижении стратегических целей компании. В планах — автоматизировать и настроить процессы по проведению аудитов и работе с рекламациям на базе Naumen Service Desk.

Юрий Мордвинкин, технический директор «Заслон»: «Мы выбрали Naumen, потому что платформа SMP позволяет реализовать в единой системе методы управления проектными и процессными задачами. Также нам важна интеграция новой платформы с информационными системами, которые уже используются предприятием. Уже в первые месяцы началась трансформация мышления коллег, которые задавали вопросы о методологии проектного управления, предлагали оптимизацию своих сервисов. Команда Naumen успешно взаимодействовала с нашим большим коллективом, разбиралась в сложной оргструктуре и гибко решала возникающие вопросы».

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen: «Внедрение решений из экосистемы Naumen объединяет сервисную, проектную и продуктовую деятельность, тем самым усиливая эффект автоматизации. Интеграция ИТ-систем позволила сформировать процессную среду, в которой на первый план выходят гибкость и прозрачность. Реализовать проект качественно и в срок удалось благодаря трем факторам: применение современных технологий, профессионализм команды Naumen и ответственный подход коллег из «Заслон» к совместной работе».