Кардашин Никита
Кардашин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Чепакин Андрей 26 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Селезнев Денис 26 2
|Шингарев Павел 16 2
|Али Максим 10 2
|Степанова Ирина 16 2
|Королев Илья 15 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Михеев Андрей 9 2
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Калинин Владислав 2 2
|Беспалов Антон 3 2
|Рубин Дмитрий 51 1
|Федоров Антон 22 1
|Золотарев Андрей 13 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Истомин Константин 56 1
|Зограбян Арман 4 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Любимов Алексей 30 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Эпштейн Лев 2 1
|Суханова Мария 1 1
|Яковлева Анастасия 1 1
|Тимофеев Кирилл 6 1
|Капустин Евгений 1 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
|Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
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