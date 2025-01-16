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Кардашин Никита



16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
27.11.2024 Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP 1
16.10.2024 «Газпром ЦПС» обеспечил поддержку растущему бизнесу с помощью Naumen Service Desk 1
10.10.2024 «ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса 1
26.08.2024 КАО «Азот» создает единую среду для сервисного обслуживания и проектной работы на базе решений Naumen 1
23.05.2024 Go Invest автоматизировала управление заявками и активами с помощью решений Naumen 1
13.09.2023 Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса 1
11.10.2022 «Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России 1
29.09.2022 Никита Кардашин, Naumen: «Спросите сотрудников, какой автоматизации им не хватает, и low-code платформы решат этот вопрос» 1
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами 1
16.10.2020 Naumen дополнила платформу для автоматизации сервисных и бизнес-процессов Naumen SMP визуальной аналитикой 1
25.07.2018 ITSM 365 отслеживает работу клиентских приложений с помощью технологии интеллектуального зонтичного мониторинга Naumen 1
28.06.2018 Naumen переводит ITSM на интеллектуальную платформу 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Кардашин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 625 15
Microsoft Corporation 24623 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
8213 2
Oracle Corporation 6687 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
Biocad - Биокад 78 2
ХайТэк Интеграция 20 2
ХайТэк - Hi-Tech 200 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 2
Процессные Технологии 7 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ИИ-Технологии 104 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Google LLC 11775 1
Yandex - Яндекс 7339 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1089 1
Tencent 157 1
Alibaba Group 422 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Открытые технологии 701 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
Neuro.net - Нейро 21 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Tibco Software 81 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
CSC - Corporation 68 1
Rocket science - Рокет Саинс 6 1
Alfresco Software 145 1
ОБИТ 78 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Почта России ПАО 2112 2
Газпром нефть 618 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Ренессанс Страхование 160 2
Свеза - Sveza 29 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Go Invest - ГО Инвест 3 1
Газпром ПАО 1342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 10
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 8
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
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Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 8
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 7
Naumen Project Ruler 9 5
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation - NSMIA 5 3
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 2
Naumen ITSM365 40 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Naumen BSM - Naumen Business Service Monitoring 2 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Microsoft Office 3734 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Terrasoft Creatio 96 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Baidu 283 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
FIS Platform - no-code платформа 16 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
SAS ModelOps 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Tibco BPM 3 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 1 1
Finch Admin 1 1
Unify NXJ 3 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 7 1
Pega BPM 10 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ProjectLibre 2 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Чепакин Андрей 26 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Селезнев Денис 26 2
Шингарев Павел 16 2
Али Максим 10 2
Степанова Ирина 16 2
Королев Илья 15 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Калинин Владислав 2 2
Беспалов Антон 3 2
Рубин Дмитрий 51 1
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Золотарев Андрей 13 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
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Пивоваров Кирилл 5 1
Эпштейн Лев 2 1
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Америка - Американский регион 2160 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 7
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