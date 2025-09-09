Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«РТ Системы коммуникаций» при поддержке Naumen внедрила единое решение для управления сервисным обслуживанием и проектами

ИТ-компания «РТ Системы коммуникаций» (входит в группу «Ростелеком») внедрила отечественное решение для обработки обращений и управления проектами на базе Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Проект выполнен в кратчайшие сроки — всего за четыре месяца и отвечает высоким требованиям информационной безопасности и нормам законодательства, что особенно важно для разработки и сопровождения ключевых государственных информационных систем. Централизация управления сервисным обслуживанием и проектной деятельностью позволила повысить прозрачность и управляемость процессов, а также увеличить скорость обработки обращений. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

С помощью Naumen Service Desk для учета ИТ-активов построена база данных управления конфигурациями (CMDB), которая обеспечивает сбор информации об оборудовании с необходимой детализацией и хранит историю всех задач. Это позволяет быстро отслеживать все изменения, которые происходят в ИТ-инфраструктуре и оперативно расследовать инциденты. Интеграция с Naumen Project Ruler упрощает процессы управления ресурсами и планирование загрузки специалистов, одновременно участвующих в процессах предоставления услуг и проектной деятельности.

В корпоративной системе сформирован каталог из 158 позиций, сгруппированный по тематическим разделам. Доступ к системе имеют 80 специалистов. Обращения пользователей принимаются через портал самообслуживания или по электронной почте, для обработки запросов предусмотрены три линии поддержки. Портал самообслуживания позволяет централизовать процессы управления корпоративными знаниями с учетом требований ИБ. Так, для доступа к корпоративной базе знаний используются расширенные механизмы разграничения прав, которые позволяют ограничивать видимость разделов, подразделов и отдельных статей для отдельных сотрудников и команд.

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона
Безопасность

«Благодаря корпоративной системе, которую удалось построить на технологиях Naumen, мы смогли централизовать основные ITSM-процессы. В результате повысился контроль, управляемость и прозрачность ИТ-услуг всей компании. В дальнейшем мы планируем поддерживать, развивать и масштабировать систему своими силами», — Алексей Тимошенко, директор департамента эксплуатации «РТ СК».

«С помощью решений Naumen заказчик внедрил комплексный подход к управлению сервисной и проектной деятельностью. Специалистам не нужно переключаться между программами, а можно работать в едином информационном поле, обеспечивающем взаимодействие различных подразделений заказчика. Наши продукты в очередной раз подтвердили соответствие самым высоким требованиям информационной безопасности, надежности и гибкости», — Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Корпоративные LMS-платформы 2025

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Никита Березуцкий, Basera Properties: Agile-подход эффективен даже за пределами ИТ

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: