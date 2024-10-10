«ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил внедрение Naumen Service Desk — enterprise инструмента для автоматизации управления процессами и услугами на базе международных стандартов ITIL. Внедрение новой платформы позволило добиться высокой контролируемости всех сервисов, улучшить качество обслуживания, оптимизировать работу внутренних служб. Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

Прежние системы управления сервисами оказались недостаточными для достижения новых стратегических задач компании. Масштабирование деятельности, реинжиниринг бизнес-процессов, трансформация опыта взаимодействия с клиентами требовали новых решений. Выбор пал на проверенный продукт Naumen Service Desk, который внедрен на крупных предприятиях и в государственных структурах и включен в реестр российского ПО.

Процесс внедрения сопровождался серьезной реорганизацией внутренних процессов компании. Основная задача состояла не только в переходе на новую систему, но и в интеграции Naumen Service Desk со множеством существующих систем, включая биллинг, CRM, системы расчета. В итоге новая система была объединена с 22 внутренними системами и стала ядром всей инфраструктуры обслуживания. Центральный объем работ в процессе реализации проекта выполнили специалисты «ОБИТ», обладающие высокой экспертизой в области внедрения и сопровождения решений Naumen, включая Service Desk.

В результате внедрения Naumen Service Desk скорость обработки обращений клиентов увеличилась на 23%, с помощью базы знаний инциденты закрываются на 7% быстрее. Скорость взаимодействия между подразделениями увеличилась на 31%. Это особенно важно для компании со сложным ландшафтом и большим количеством внутренних систем в телекоме, ИТ, службах безопасности и поддержки.

Платформа от Naumen имеет возможности интеграции новых процессов. «ОБИТ» планирует интегрировать дополнительные метрики для более точной оценки уровня удовлетворенности клиентов, что позволит еще лучше адаптироваться к меняющимся требованиям рынка, на постоянной основе совершенствовать сервисные процессы и эффективнее управлять ожиданиями пользователей.

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen: «Решения Naumen подходят не только для внутренней поддержки конечных заказчиков, но и для автоматизации процессов поддержки внешней — сервисных организаций, ИТ-компаний, поставщиков услуг. В совместном проекте с компанией «ОБИТ» мы объединили процессные наработки заказчика с широким набором функциональности Naumen Service Desk».

Кирилл Тимофеев, руководитель департамента информационных технологий «ОБИТ»: «Naumen Service Desk не только обеспечил прозрачную взаимосвязь между всеми нашими системами, но и позволил быстрее и качественнее реагировать на запросы клиентов. Мы видим, что новое решение уже приносит ощутимые результаты, и уверены, что оно станет основой для дальнейшего развития и оптимизации растущих процессов компании».