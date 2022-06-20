Разделы

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
|

Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 29 июня 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 29 июня 2022 г.

Основные вопросы конференции:

Low-code и No-code

  • Что такое Low-code и No-code?
  • В чем их основные различия?
  • Для чего используется No-code и Low-code?
  • Каковы преимущества Low-code и No-code для заказчика?
  • Какие риски несет с собой использование Low-code и No-code?
  • Не оставит ли Low-code и No-code без работы программистов?

Технологическая основа

  • Какой должна быть Low/No-code платформа?
  • Что стоит за понятием «визуальные компоненты»?
  • Как сделать дизайн Low-code платформы действительно понятным для пользователя?
  • Когда лучше использовать Low/No-code, а когда пойти традиционным путем создания приложений разработчиками?

Проекты и решения

  • Какие приложения можно создавать при помощи Low/No-code?
  • Кому можно доверить создание приложений при помощи Low-code и No-code?
  • Готовы ли сотрудники отвечать за созданные ими приложения?
  • Какие проблемы в сфере ИБ возникают при использовании Low/No-code подхода?

Спикеры конференции:

Наталья Лиходиевская, Softline: Мы хотим, чтобы каждый сотрудник компании стал ее акционером
Бизнес

Андрей Михеев, генеральный директор, «Процессные Технологии»;
Денис Селезнёв, генеральный директор, «Первая Форма»;
Павел Шингарев, CEO, Knowledge Space;
Дмитрий Щипачев, CEO, Finch.fm;
Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMA;
Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen;
Андрей Решетников, руководитель ИТ, «Свеза»;
Владислав Калинин, руководитель проектов, Citeck;
Петр Грибанов, технологический евангелист, «1C»;
Михаил Зварковский, директор Департамента развития и анализа цифровых технологий, Центр цифровых технологий «Концерн Росэнергоатом»;
Виталий Рыбалкин, директор центра автоматизации и роботизации процессов, «Ренессанс страхование»;
Максим Али, партнер, руководитель практики IP/IT, Maxima Legal;
Антон Беспалов, ИТ-партнер, BIOCAD;
Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»;
представители компании Case Studio.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Показать еще

Наука

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети
Показать еще