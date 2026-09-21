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FIS ФИС Финансовые Информационные Системы Финсофт

FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт

Компания FIS (Финансовые Информационные Системы) является одним из вендоров на рынке no-code платформ и BPM-систем. Используя no-code платформу FIS Platform, бизнес-аналитики могут самостоятельно пройти все этапы создания приложения без программирования. Среди готовых решений на FIS Platform – система управления задолженностью FIS Collection, кредитный фронт-офис, система поддержки принятия решений, CRM- система, система управления операционными рисками и многие другие.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 12 216 201 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 12 216 201 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 2 228 201 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 9 988 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2026 Резидент «Сколково» FIS внедрил в low-code разработку ИИ-генерацию SQL на естественном языке с учетом контекста приложения 1
07.11.2022 Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей 1
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
09.08.2019 «Ланит – Би Пи Эм» и FIS договорились о сотрудничестве 1
09.02.2015 «Финансовые Информационные Системы» автоматизировали управление проблемными активами в банке «Открытие» 1
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 1
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

FIS и организации, системы, технологии, персоны:

БИС - Банковские информационные системы 104 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Бифит - Bifit 92 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 3
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 3
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 3
SFOUR 13 3
ЮниСАБ 8 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 3
Diasoft - Диасофт 1171 3
Naumen - Наумен 761 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 3
ФОРС - Центр разработки 708 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 301 3
iDA Mobile 9 3
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
InfoWatch - HandySolutions - ХэндиСолюшенс 11 2
Первая Форма - 1Форма 60 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 2
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 2
Docsvision - ДоксВижн 1061 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 2
Comindware - Колловэар 207 2
iFellow - АйФэлл 45 1
RKIT Group - РКИТ 22 1
K2 - К2РУ - SourceCode 151 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
ЦМД-Софт 46 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
IBA Group - ИБА Групп 57 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
BPMteam 2 1
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
ПрограмБанк 98 1
ZSoft - Зет-Софт 5 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Kama Flow - КФ Венчурс 33 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1286 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Совкомбанк ПАО 319 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 101 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 89 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6305 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7566 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1946 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1439 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1546 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6671 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 708 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4656 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1459 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 359 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2750 2
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 774 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4683 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 327 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3222 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2613 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1730 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2087 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1314 1
Управляемость - Manageability 2333 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1034 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1324 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2122 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5314 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7939 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1642 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
FIS - Case Studio - Case Platform 8 2
BSC GEMINI 13 2
BSC Msc 4 2
FIS Collection System 6 2
FIS Platform - no-code платформа 23 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 1
Digital Design - АВАКОР 14 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1226 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 627 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 85 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 45 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
FIS Retail 1 1
Потоцкий Игорь 11 3
Чепакин Андрей 27 1
Арефьев Дмитрий 9 1
Кардашин Никита 34 1
Зварковский Михаил 6 1
Михеев Андрей 9 1
Благирев Вячеслав 15 1
Лобачев Владимир 4 1
Селезнев Денис 31 1
Величко Андрей 1 1
Решетников Андрей 6 1
Охонин Павел 8 1
Щипачев Дмитрий 2 1
Суровцев Владимир 18 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Грибанов Петр 2 1
Кашменский Евгений 2 1
Калинин Владислав 3 1
Беспалов Антон 3 1
Копаев Геннадий 16 1
Андреев Владимир 101 1
Шингарев Павел 22 1
Трефилов Алексей 49 1
Лапшин Алексей 25 1
Али Максим 12 1
Белайчук Анатолий 32 1
Кузнецова Анна 16 1
Новиков Сергей 47 1
Залеский Владимир 7 1
Буняк Анатолий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1151 1
Филиппины - Республика 601 1
Азия Восточная 191 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 8
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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