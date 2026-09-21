FIS ФИС Финансовые Информационные Системы Финсофт

Компания FIS (Финансовые Информационные Системы) является одним из вендоров на рынке no-code платформ и BPM-систем. Используя no-code платформу FIS Platform, бизнес-аналитики могут самостоятельно пройти все этапы создания приложения без программирования. Среди готовых решений на FIS Platform – система управления задолженностью FIS Collection, кредитный фронт-офис, система поддержки принятия решений, CRM- система, система управления операционными рисками и многие другие.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 12 216 201 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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