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FIS ФИС Финансовые Информационные Системы Финсофт
Компания FIS (Финансовые Информационные Системы) является одним из вендоров на рынке no-code платформ и BPM-систем. Используя no-code платформу FIS Platform, бизнес-аналитики могут самостоятельно пройти все этапы создания приложения без программирования. Среди готовых решений на FIS Platform – система управления задолженностью FIS Collection, кредитный фронт-офис, система поддержки принятия решений, CRM- система, система управления операционными рисками и многие другие.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 12 216 201 ₽*
СОБЫТИЯ
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FIS и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
|НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 2
|Потоцкий Игорь 11 3
|Чепакин Андрей 27 1
|Арефьев Дмитрий 9 1
|Кардашин Никита 34 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Михеев Андрей 9 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Лобачев Владимир 4 1
|Селезнев Денис 31 1
|Величко Андрей 1 1
|Решетников Андрей 6 1
|Охонин Павел 8 1
|Щипачев Дмитрий 2 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Грибанов Петр 2 1
|Кашменский Евгений 2 1
|Калинин Владислав 3 1
|Беспалов Антон 3 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Андреев Владимир 101 1
|Шингарев Павел 22 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Лапшин Алексей 25 1
|Али Максим 12 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Новиков Сергей 47 1
|Залеский Владимир 7 1
|Буняк Анатолий 2 1
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