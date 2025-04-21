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Охонин Павел



21.04.2025 Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию 1
07.11.2022 Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей 1
11.02.2022 Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Охонин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Stereotech - Стереотек 47 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Kama Flow - КФ Венчурс 17 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Совкомбанк ПАО 260 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1131 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3660 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 356 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 640 1
ABS-пластик - АБС-пластик 31 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1273 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1089 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5948 1
FIS Platform - no-code платформа 18 1
Песков Дмитрий 108 1
Теплов Олег 31 1
Браверман Анатолий 6 1
Тулаев Анатолий 1 1
Кашменский Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 2
Азия Восточная 176 1
Филиппины - Республика 571 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5048 1
Экономический эффект 1099 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1348 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5185 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5614 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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