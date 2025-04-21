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Охонин Павел
Охонин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 1
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
|Песков Дмитрий 108 1
|Теплов Олег 31 1
|Браверман Анатолий 6 1
|Тулаев Анатолий 1 1
|Кашменский Евгений 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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