Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ситроникс Ситроникс Клауд Sitronics Cloud
УПОМИНАНИЯ
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5136 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1058 1
|Охонин Павел 4 1
|Авакимян Анна 5 1
|Комлев Николай 108 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.