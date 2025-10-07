Проданы бывшие площадки знаменитого завода «Квант»

Бывшие помещения производителя электроники в Зеленограде — завода «Квант» — проданы за 1,2 млрд руб. Продавец «Ситроникс клауд» реализовал актив на фоне убытков, связанных с закрытием проекта по рециклингу медного кабеля из-за введенных ограничений со стороны Минобороны России. Недвижимость купила расположенная по соседству Особая экономическая зона «Технополис Москва», принадлежащая московской мэрии.

Миллиарды на недвижимости

Как стало известно CNews, АО «Ситроникс клауд», который входит в состав Sitronics Group АФК «Системы», продало бывшие склады и производственные помещения завода электроники «Квант» в Зеленограде за 1,2 млрд руб.

Покупателем выступила Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», принадлежащая департаменту городского имущества мэрии столицы. Сделка была закрыта летом 2025 г., расчеты уже произведены.

«В Зеленограде находились помещения, сдаваемые компанией "Ситроникс клауд" сторонним арендаторам. Для группы компаний Sitronics Group это непрофильная деятельность и актив, поэтому было принято решение о его продаже. Также отметим, что на площадях, которые продаются, "Квант" не располагается и не располагался, они сдаются в аренду другим арендаторам», — заявили CNews в пресс-службе Sitronics Goup.

Источник пояснил CNews, что когда-то на указанных площадях все-таки находились помещения «Кванта», но теперь «Квант» и Sitronics Goup уже никак не связаны. По данным картотеки арбитражных судов, «Ситроникс клауд» — остается арендодателем для завода телевизоров ООО «Квант», в июне 2025 г. компании судились из-за долга по арендным платежам в 32 млн руб. Речь шла о других помещениях, принадлежащих «Ситроникс клауд» — на улице «проезд 4801». Суд присудил «Кванту» вернуть долг.

Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов подтверждает, что исторически в проданном здании располагалось производство электроники «Квант», но оно было переведено в новые помещения и далее площади перешли компании «Концэл» (прежнее название «Ситроникс клауд»), которая последние годы сдавала их в аренду.

Горюнов считает, что если для «Ситроникс» актив действительно непрофильный, то он может быть интересен городу, который выкупил его в лице «Технополиса», для стимулирования развития промышленности в Москве. Эксперт назвал стоимость недвижимости «рыночной». В «Технополисе» и мэрии Москвы на запрос CNews не ответили.

Что было продано?

«Ситроникс клауд» продал четыре объекта, расположенные в Зеленограде, на проспекте генерала Алексеева, дом 42, строения 1, 2, 3 и 4. Это помещение 2,7 тыс. кв. м, расположенное в административном здании с АТС на 4,9 тыс. кв. м., производственный корпус на 13,6 тыс. кв. м, КПП на 556 кв. м и склад на 365 кв. м.

Одновременно с переходом права собственности на объекты продавец передал покупателю права на аренду земельных участков у мэрии Москвы до 2073 г. общей площадью почти в 40 тыс. кв. м.

Rupixel/@StockPhotoMan За помещения, доставшиеся «Ситрониксу» от «Кванта», заплатили миллиард

Самый дорогой объект — это производственный корпус на 13,6 тыс. кв. м, его стоимость составила 935 млн руб. Расчеты между сторонами были произведены в денежных средствах.

О том, что некоторые бывшие промплощадки могут быть проданы, сообщали «Ведомости» в 2024 г. Недвижимость в Зеленограде (но без указания адреса) фигурировала в разбирательствах между «Ситроникс клауд» и «Арсенал технологии». Стороны судились из-за долга в 88 млн руб. «Арсенал технологиям» удалось доказать в суде справедливость долга, в результате имущество было арестовано и выставлено Росимуществом на торги. Но в итоге «Ситроникс клауд» расплатился по долгу, а имущество так и не было продано.

Второе пришествие завода «Квант»

Завод «Квант» был создан в 1984 году для производства печатных плат. Поначалу он собирал советские компьютеры «ДВК-2». В 1987 г. на заводе было произведено техническое переоснащение, позволившее ему в 90-х и начале 2000-х годов быть одним из крупнейших в России сборщиков персональных компьютеров. В разное время на «Кванте» собиралась продукция таких компаний, как Fujitsu Siemens, Rover, «Вист», R&K, «Ситроникс» и др.

Завод был приватизирован в 1995 г., а в период с 2001 по 2005 гг. он стал объектом корпоративного противостояния между АФК «Система», владеющей рядом других электронных производств («Микрон», «Элакс» и др), и компанией ИВК. Пик противостояния пришелся на 2002 г., когда завод пережил три вооруженных захвата. Противостояние закончилось в 2005 г. подписанием мирового соглашения, согласно которому «Система» выкупила долю ИВК за $7 млн, а затем передала завод «Ситрониксу». Но работа не заладилась.

В 2008 г. «Квант» входил в направление «Контрактное производство» «Ситроникса» и выполнял OEM-заказы по сборке ЖК-мониторов и телевизоров (среди заказчиков – Fujitsu Siemens Computers и Syscom). По итогам первого полугодия 2008 г. компания получила убыток на 200 млн руб. Как писал CNews, тогда руководство «Ситроникса» признало рынок потребительской электроники неинтересным и рассматривало вариант переориентировать завод на выпуск мобильных ЦОДов.

Но в 2015 г. ОАО «Квант», указано в документах «Контур.фокуса», было упразднено путем присоединения к структуре «Ситроникса» «Концэл», занимающейся сдачей помещений в аренду, которое после 2023 г. стало носить название «Ситроникс клауд». Таким образом, ОАО «Квант» перестало существовать, но производство электроники на его площадках продолжилось, а «Ситроникс клауд» сдавал их производителям в аренду.

Так, в июне 2016 г. было создано ООО «Квант» которое арендовало бывшие помещения ОАО «Квант» у «Концэл» и занялось контрактным производством телевизоров и ЖК-панелей. Конечным бенефициаром компании является Михаил Етонов. В настоящее время доли в «Кванте» находятся в залоге у Сбербанка и ООО «Лаборатория Алисы», связанной с «Яндексом», а сама компания стала ответчиком по искам о несостоятельности. Заявления подали «ДНС Ритейл», «Мтранс-ВРН» и ИФНС по г. Москве №35. Операции по счетам завода приостановлены по решению налогового органа из-за задолженности на 48 млн руб.

В июле 2025 г. CNews писал, что завод «Квант» по производству ТВ, задолжавший работникам зарплату на миллионы рублей и потерявший крупных клиентов, в том числе китайского TLC, стал фигурантом уголовного дела и может быть продан Сбербанку или NexTouch. Сумма сделки оценивалась в 3 млрд руб.

В апреле 2025 г. на «Кванте» был полностью остановлен выпуск ТВ российского бренда Irbis из-за низкого спроса.

«Ситроникс клауд» и медный лом

Название «Ситроникс клауд» компания получила в 2023 г., а с 90-х носила название «Концэл». По состоянию на 2024 г. она занимается сдачей в аренду недвижимого имущества и деятельностью по обработке данных, у нее есть доступ к гостайне.

Но до 2024 г. почти всю выручку ей приносил проект по демонтажу и переработке кабеля МГТС, в том числе медного. Договор о реализации проекта рециклинга был заключен в 2019 г., компания также начала получать займы от «Ситроникс». На конец 2024 г. долг превышал 2 млрд руб., срок погашения истекает в 2025 г. По итогам 2024 г. на фоне завершения проекта рециклинга чистый убыток «Ситроникс клауд» достиг почти 900 млн руб.

Проект рециклинга шел успешно до 2022 г., приносил миллиарды рублей, но был полностью свернут в 2024 г. В отчете компании говорится, что это связано с ограничением доступа и демонтажа лома кабеля из некоторых ЛКС (линейно-кабельных сооружений) из-за геополитической ситуации в стране, «в частности запрета Министерства обороны России ввиду проведения СВО».

Пока «Ситроникс» не планирует банкротить или закрывать «Ситорникс клауд». После завершения проекта по продаже металлолома, компания взялась за «облачные технологии». В 2024 г. у нее впервые появилась выручка в 62,5 млн руб., полученная за счет работы «облачной инфраструктуры».

В «Ситрониксе» на момент публикации не прокомментировали появление выручки от проекта в области облачной инфраструктуры.