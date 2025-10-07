Разделы

Ситроникс Элакс


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 Проданы бывшие площадки знаменитого завода «Квант» 1
02.06.2014 АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1
28.01.2010 Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса» 1
18.11.2008 Сборочный бизнес «Ситроникса» накрыли убытки 1
27.02.2008 Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде 1
06.04.2005 "Система" оседлала завод "Квант" 1
05.04.2005 "Квант", наконец, нашел хозяина 1
14.02.2005 Производство телевизоров: в России все смешалось 1
19.04.2004 Fujitsu-Siemens наступает на старые грабли 2
14.07.2003 "Система" назначила руководство КНЦ и "Системы Телеком" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 202 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1367 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1565 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 782 4
Ситроникс - Элион 7 4
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 3
NVision Group - Энвижн Груп 684 2
РТИ 146 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 21 2
Rover - RoverComputers 418 2
Samsung Electronics 10538 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13860 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3667 1
Intel Corporation 12474 1
IBM - International Business Machines Corp 9532 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
Fujitsu 2064 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 259 1
Philips 2074 1
Sony 6613 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2651 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 964 1
HP - Hewlett-Packard 3641 1
JVC Kenwood 418 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
МТС - Система Телеком 236 1
Siemens AG - Siemens Group 2623 1
Vestel 38 1
Квантом 8 1
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3317 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5710 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7328 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16581 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3210 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6544 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5383 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4443 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11791 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4135 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14268 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28745 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12194 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7892 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 891 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 469 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 715 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21720 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3175 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1322 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 731 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 1
Кабаев Сергей 3 3
Евтушенков Владимир 212 2
Асланян Сергей 103 2
Кочетков Владислав 248 1
Гончарук Александр 92 1
Пестерева Ольга 34 1
Зайцева Анна 69 1
Красников Геннадий 72 1
Лагутин Владимир 39 1
Филиппов Сергей 35 1
Фридлянд Виталий 27 1
Ланина Ирина 18 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Урезченко Сергей 6 1
Сороко Антон 9 1
Ковалевская Оксана 2 1
Позднякова Валерия 1 1
Хачатрян Мина 4 1
Тарасов Евгений 1 1
Квитко Юрий 1 1
Мелкумов Вадим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 889 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3027 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 2
Чехия - Чешская Республика 1328 2
Греция - Греческая Республика 992 2
Южная Корея - Республика 6808 1
Япония 13480 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7980 1
Польша - Республика 1996 1
Европа Восточная 3119 1
Германия - Федеративная Республика 12888 1
Украина 7755 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1373 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 854 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 237 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 37 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5819 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 685 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2043 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5256 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8854 1
Экономический эффект 1176 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 1
Опцион 102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
Аренда 2554 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2650 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1403 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1223 1
Аудит - аудиторский услуги 2999 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1860 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 426 1
Из рук в руки - irr.ru 69 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5992 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2104 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 166 1
