Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ситроникс Элакс
УПОМИНАНИЯ
|07.10.2025
|Проданы бывшие площадки знаменитого завода «Квант» 1
|02.06.2014
|АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ 1
|31.01.2013
|«Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1
|28.01.2010
|Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса» 1
|18.11.2008
|Сборочный бизнес «Ситроникса» накрыли убытки 1
|27.02.2008
|Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде 1
|06.04.2005
|"Система" оседлала завод "Квант" 1
|05.04.2005
|"Квант", наконец, нашел хозяина 1
|14.02.2005
|Производство телевизоров: в России все смешалось 1
|19.04.2004
|Fujitsu-Siemens наступает на старые грабли 2
|14.07.2003
|"Система" назначила руководство КНЦ и "Системы Телеком" 1
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 731 1
|Microsoft Windows 2000 8662 1
|FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 1
|Кабаев Сергей 3 3
|Евтушенков Владимир 212 2
|Асланян Сергей 103 2
|Кочетков Владислав 248 1
|Гончарук Александр 92 1
|Пестерева Ольга 34 1
|Зайцева Анна 69 1
|Красников Геннадий 72 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Филиппов Сергей 35 1
|Фридлянд Виталий 27 1
|Ланина Ирина 18 1
|Тиманов Дмитрий 5 1
|Урезченко Сергей 6 1
|Сороко Антон 9 1
|Ковалевская Оксана 2 1
|Позднякова Валерия 1 1
|Хачатрян Мина 4 1
|Тарасов Евгений 1 1
|Квитко Юрий 1 1
|Мелкумов Вадим 2 1
|Из рук в руки - irr.ru 69 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5992 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2104 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.